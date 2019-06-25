《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真：有人撕裂台灣、我們負責凝聚

▲《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真提到：有人撕裂台灣、我們負責凝聚 。（圖／綠光劇團提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團上周剛結束《人間條件二》巡演氣勢，緊接而來登場的《再會吧 北投》PLUS進化版，台北、台中13場票已全數完售，原本不再加演，卻在近日接到大量來電，劇團今（25）日宣布台北再加開2場！編導吳念真感嘆曾與一名立委提到，有人在撕裂台灣，而我們（劇場人）負責融合，期望觀眾一起看表演，「在混亂的時代，一起聚集在劇院這個空間，這一刻不分你我，不分台上台下，我們都是一體的。」

《再會吧 北投》PLUS進化版，邀請與去年相同的超強卡司再次合作，集結《總舖師》蒼蠅師柯一正、保庇天后王彩樺、《錦繡二重唱》于子育、《大佛普拉斯》男主角陳竹昇、《陣頭》女主角林雨宣、《超級星光大道》冠軍方宥心、滅火器主唱楊大正，以及《釧兒》男主角呂名堯等多位演員，各自在電影、歌唱、舞台劇等領域皆有不俗表現。

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他們經過一年的演戲歷練與磨合，早已像一家人，相當期待今年的二度合作。另外部分主演也提到，「去年給自己的壓力很大，因為是吳念真導演的第一部音樂劇，上台都在記走位、記台詞，深怕任何失誤會有損這個招牌。今年不僅對於角色的詮釋，或是在對手戲的互動都更有深度，角色已經內化成為自己的一部分，相信今年會帶給觀眾更加完美且精準的演出。」

▲《再會吧北投》PLUS進化版不久前徵選舞女演員。（圖／綠光劇團）

王彩樺提到自己並不是第一次接演綠光劇團的舞台劇，上一次是多年前的《結婚？結昏！辦桌》，她表示一直很希望能在「人間系列」尬一角，結果等到的是《再會吧北投》，仍二話不說決定接演。而後來發現自己是飾演柯一正的太太時相當興奮，「他是我的偶像！是國民老公！」表示自己一直很欣賞他的才華與氣質，但也笑著說每個人的氣質是不同的，並不會因此要求自己的先生改變。

于子育則提到，接獲綠光的試鏡邀請之前正逢人生的低潮期，那段時間找不到人生的定位與方向，相當否定自己、挑剔自己，當時透過繪畫來抒發心理壓力，也因此參與朋友的畫展。在畫展結束後，剛好就接到《再會吧 北投》的邀約，雖然覺得是艱鉅的挑戰，但也表示是投入人生的另一階段的絕佳機會。

柯一正在《再會吧 北投》中飾演「王清水」，他說這是與他少有的「反派角色」，與過去飾演過的好爸爸、好爺爺角色相差甚大，「一切的衝突都是從這個角色開始的。」而近年在電影圈發光發熱的陳竹昇，他原先是紙風車劇團的美工技術人員，當初因為人手不足，開始幫忙跑龍套、演些小角色，但也因此漸漸從幕後走向幕前。

吳念真受訪時提到，《再會吧 北投》PLUS的每個角色都是最現實的面貌，任一角色都有自己的難題要處理，人在困境中如何解決問題、如何找到出口，這就是他想傳達給觀眾的課題，「台上角色所遭遇的困境都可能是台下任一位觀眾會面臨到的。」

針對自己的作品受到肯定，他也表示對於創作者來說，能一再加演是很幸福的，覺得自己被信任、被鼓舞。期盼更多人一起走進劇場，「在混亂的時代，一起聚集在劇院這個空間，這一刻不分你我，不分台上台下，我們都是一體的。」

▲《再會吧北投》是一齣最具本土風格的音樂劇，使用道地台灣原創音樂，故事的人物情感也與土地緊緊連結。（圖／綠光劇團提供）

《再會吧 北投》PLUS從編曲、編舞及服裝等全部再精緻化，期望打造一齣具備國際水準的本土音樂劇。」製作人雷輝也感性地說，「過去一年的感動遠超30年職涯的體驗。」另一製作人李永豐也表示，「進化雖不一定會成功，但一定要試驗，花大錢也在所不辭，因為價值不能用價錢去衡量。」這次大規模的「升級」及「增加場次」，其最終企圖是將「表演藝術產業化」，擴大劇場產業的規模，希望年輕藝術工作者對於藝文產業的未來有信心。

《再會吧 北投》PLUS將叢7月起在四個城市進行巡演，7/19~7/21前進台中歌劇院連續演出三天，8/9~8/18於台北國家戲劇院帶來兩週的精彩表演，9/6~9/7移師台南文化中心，10/18~10/19在高雄衛武營劃下完美句點。而加演場票券已於6月25日起全面開放售票，欲購票民眾請上兩廳院售票系統查詢。