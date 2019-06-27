六對希望之握！巨大雙手成為撼動世界的橋樑

握手是一種短暫的禮節，目的是表達信任、協調及平等。自從2009年全球爆發A型H1N1流感和各種死亡之握都市傳說之後，許多國際場合的社交禮儀都改以Fist Bump（以拳頭碰撞）的模式取代握手。

▲前美國總統歐巴馬為提倡以Fist Bump取代握手，曾拍攝一系列宣傳圖片。圖片來源／網路圖庫

握手會被取代是因為手的細菌數量龐大，但其代表的信任、協調及平等的精神，仍然存在。雕塑家洛倫佐・奎因（Lorenzo Quinn）在2019年5月第58屆威尼斯雙年展國際藝術展期間，將紀念雕塑作品－BUILDING BRIDGES安裝在威尼斯城堡區Arsenale附近。BUILDING BRIDGES由六對15米高，20米寬的紀念碑（巨型的手）組成，此創作涵蓋的意義獲得了全世界的讚譽。

BUILDING BRIDGES的創作包含了人性的雙重性質－在環境方面具有創造性和破壞性的能力－既然我們已生長在被各種資訊分裂的時代， 「六對高舉的雙手各自代表著人類價值觀：『友誼』，共同建設未來；『智慧 』 ，做出互利的決定；『幫助』，鞏固持久的關係；『信仰』，相信你的內心和自我價值；『希望』，堅持不懈的努力；『愛』，這一切的根本目的。」Quinn希望在一座建在橋樑上的城市傳播「團結與和平」的信息。

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圖文來源／MY MODERN MET

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