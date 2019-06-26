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深夜騎車「龍頭兩根長毛」猛晃！妹子燈一開...崩潰神展開　網嚇壞：會丟車

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記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚準備騎車到小七買東西時，赫然發現龍頭前方有「兩根毛」不停在晃動，結果車燈一開魔王立刻現形，卻在裡面遲遲不離開，直到她父親使出殺手鐧，才猛然飛竄出來，而恐怖的過程也讓大票網友嚇壞。

Tsung Wei在爆廢公社笑問，「當你想騎車的時候，發現龍頭躲著一隻蟑螂，會想載牠一起出門嗎？」她表示，原本車庫黑漆漆的，在她開啟夜覽模式後，突然感覺有兩根毛在晃動，沒想到一開燈，映入眼簾的竟是一隻大蟑螂。

Tsung Wei向《ETtoday新聞雲》記者提到，小強是從龍頭下面鑽進頭燈的，儘管她沒有很怕蟑螂，但還是覺得牠的觸感很噁，所以當下只有一個念頭，就是趕緊把牠弄出來。

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▲影／深夜騎車「龍頭兩根長毛」猛晃！妹子燈一開...崩潰神展開　網嚇壞：會丟車。（圖／Tsung Wei授權引用）

▲觸鬚一直動，讓人好崩潰。（圖／Tsung Wei授權引用）

那時父親剛好經過，機靈的她立刻叫老爸加入戰局，「一開始我爸拉觸鬚沒拉出來，所以應該算卡在那，後來他對著龍頭吐二手菸，蟑螂就掉出來飛走了，最後沒讓牠死，只有目送牠離開」。

許多網友光看就雞皮疙瘩掉滿地，紛紛表示「好可怕....我會把車放生」、「感覺騎一騎會爬到身上」、「從觸鬚研判，這隻應該有4公分」、「最新配備蟑螂頭燈，還有環境偵測觸鬚系統，這台肯定不便宜，請問有要出售嗎」、「這台車已經可以報廢了」、「這好驚悚」。

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關鍵字：龍頭,頭燈,機車,蟑螂,小強,爆廢公社

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