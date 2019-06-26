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他台74線推車　駕駛傍晚「頂屁股」護送：別檢舉我…下去後說超暖兩句

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他台74線推車　駕駛「頂屁股」護送：別檢舉我…下交流道說超暖兩句。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▲原PO指出，能理解在快速道路上車故障，手機又沒電是多無助，所以能幫忙就幫忙。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

網搜小組／綜合報導

「我想先自爆一下…」台中一名車主發文說，行經74號快速道路要下潭子前，從遠處就看到一名先生沒開閃黃燈在路肩推車，「所以雞婆打閃光黃燈，並開到他後面幫忙警示。」他也分享後續情形，「發這篇文章是希望當時有經過的車主，拜託不要檢舉我」，也解釋自己為何不先叫拖吊車或報警的原因。

好心人24日在「爆廢公社」臉書社團說，跟車主詢問後，了解車子故障沒辦法發動，也沒有辦法打故障燈，手機也完全沒電，無法聯絡家人和在太平的修配場，「我擔心他一個人在74（快速道路）上面等拖吊太危險，所以後來想辦法護送他慢慢從74號上面下來。」

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「在這裡感謝所有禮讓及耐心等待的後方車主。」原PO表示，能理解在快速道路上車故障，手機又沒電是多無助，所以能幫忙就幫忙；下交流道後，他婉拒對方要拿錢給他。他和對方說，「因為我希望哪天如果換我遇到狀況，我也會希望有人能伸出援手。」

此文獲得超過6000人按讚，有網友留言「用車頭頂屁股的方式嗎」；原PO回「是的，因為他推不動，我也沒辦法下車幫他推，在路肩推車太恐怖了。」有人問「你的手機也沒電了嗎」；原PO回「我的手機有電，可是在上面車多、車速快，實在不安全，才會想說讓他先下交流道，下來後我就借手機給他打電話。」

▼有網友認為，「沒避車彎的74上面，能多快脫離就要多快離開。」（圖／資料照）

▲台74快速道路現有機能完善及建設利多帶動下，成了熱門移居區域。（圖／記者張瑞傑攝）

有人則認為，「善舉值得讚美，但是如果是我的話，會建議對方車主，我來幫他打拖吊車電話，因為這樣推車下交流道，會耽誤到後面許多要下交流道的車子。」原PO回，因為當下接近傍晚了，「讓他在上面等實在危險，他認識的車行在太平，就算立刻出發可能也要半個小時才會到。」

一名網友則建議可以幫忙報警；原PO回「我當下有這樣想，可是擔心等警察還是拖吊車，這段時間的危險性一直再增加 。因為接近傍晚了，他沒閃光黃燈，我勢必只能在後方幫忙擋。」

也有人認同說，「沒避車彎的74上面，能多快脫離就要多快離開。74上面車速快又有許多盲彎，往往出彎看到都來不及煞車，打給拖車跟修配廠，他們到現場起碼都30分鐘以上，快點下來才是上策。」

「發這篇文章，是希望當時有經過的車主拜託不要檢舉我」，原PO回應網友的問題說，「如果真被檢舉，我也是認了，可是我不會後悔的。」其他人留言大讚，「正能量，會有好事等著你」、「謝謝你的善良」、「好心一定會有好報」。

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關鍵字：爆廢公社,暖新聞,台74線

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