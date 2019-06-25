日月潭萬人泳渡嘉年華即日開放報名　報名人數有新規定

▲第37屆日月潭萬人泳渡嘉年華會，25日正式開放報名。（圖／取自南投縣長林明溱臉書專頁／下同）

記者白珈陽／南投報導

第37屆日月潭萬人泳渡嘉年華會，25日上午8時起正式開放網路線上報名，今年不同以往，規定從過去3人成隊改為5人成隊，希望藉此減少小客車數量；開放報名後情況依然相當踴躍，預估25日當天可達2萬人次報名參賽，主辦單位表示，由於5人成隊原則，將限定開放報名至2萬5000人額滿為止。

埔里四季早泳會表示，本次比賽依規定5人才能成隊報名，上午網路報名十分順利，並未發生當機塞車情況；雖不少民眾希望可以4人成隊報名，但主辦方堅持原則而婉拒，截至中午報名人數已達1萬6900人。

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南投縣教育處指出，日月潭萬人泳渡嘉年華每年報名前3天，名額就會被各方隊伍秒殺完畢，因此更改規定，由原先3人為1隊的報名方式，改成至少要5人才能成隊，大會主要希望各泳隊能以至少5人一隊，藉此減少小客車湧入日月潭的數量，改善比賽當天交通擁塞的情形。

南投縣長林明溱也在臉書關心這每年一度的盛大活動，他說，說到南投就會想到日月潭，而想到日月潭就會想到泳渡，歡迎各方「泳者」一同參加盛事、征服日月潭。

報名網址：www.pulifourswim.tw/

▲南投縣長林明溱在臉書廣邀各方「泳者」一同參加盛事。