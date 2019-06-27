波音737 Max又出包「機頭壓低」飛行員難處理　復飛時間再延長

▲波音737 MAX機型飛機停在停機坪 。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

兩名消息人士透露，波音（Boeing）737 Max機型經過改良的飛行系統近期再度發現新問題，可能會導致機頭被壓低，造成飛機俯衝，且飛行員沒辦法在幾秒鐘內修復這個狀況。上述問題或許會延後波音737 Max的復飛時間。

CNN報導，波音737 Max過去相當受到歡迎，然而，印尼獅航610班機去年10月失事，衣索比亞航空302號班機今年3月又墜毀，所用機型都是波音737 MAX 8，兩次事件總共造成346人死亡，目前波音737 Max在全球都停飛。

波音737 Max原訂6月底有望復飛，不過近期檢測系統時又發現新問題，展開模擬測試時，飛行員認知到微處理器出現故障，可能會使得機頭推向地面，然而人員卻無法在幾秒鐘內恢復狀況。消息人士說，「如果你沒辦法在幾秒鐘內恢復它，這是不合理的風險。」

波音的工程師正試圖解決最新問題；該公司透過聲明表示，飛機安全是波音最重要的任務。消息人士稱，工程師在確認微處理器問題是否可以修復，看要改編程式或直接更換每台737 Max的系統。

美國聯邦航空總署（FAA）已確定另一項要求，波音必須處理過去8個月以來軟體變更的問題。波音表示同意FAA的決定，正致力於研究所需的軟體，直到滿足所有要求，確保飛機可以平安復飛以前，不會向FAA提出737 MAX的認證。

消息人士說，波音為了準備復飛而與FAA合作，讓737 MAX的飛行員接受額外訓練，此外，該企業也與歐洲、巴西、加拿大的民航單位攜手。

FAA發言人馬丁（Gregory Martin）26日表示，檢查員會按照一個完整的程序審視，決定是否要讓波音737 Max重新展開服務，「當我們認定這樣安全時，FAA將取消飛機的禁令。我們將繼續評估波音軟體的修正，仍在制訂必要的訓練要求。」

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