女大生幫洋男友拿「包裹」出境　獲刑14年狂哭：真的被騙了

▲28歲女大生因為愛情獲刑15年。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

成都一名普通在校女大生因為愛情入獄異國。28歲四川姑娘周笑笑因為輕信網戀的外籍男友，幫忙帶一個包裹前往馬來西亞，沒想到包裹裡面卻是1.89公斤的海洛因。她被逮捕後淚訴「不知情」，但仍被判入監14年。如今，她已在獄中待了約5年。

在大四時，周笑笑在一所幼稚園實習。她和很多剛踏入社會的年輕姑娘一樣，覺得職場壓力很大，想要提高英語水準，便決定找外國人聊天。不久之後，她就在網上認識了一名外籍男生。兩人經常視訊聊天，交往頗親密。

過了一段時間，涉世未深的周笑笑便被突如其來的異國「愛情夢」打動。男生某一天如往常一樣和她聊天突然提了個請求，「你能給我送個包裹到馬來西亞嗎？」他告訴周笑笑，自己做貿易生意，需要派人親自從廣州拿樣品回到馬來西亞，作為答謝可以提前支付路費。

周笑笑對這個請求心動了，想到這些錢不僅可以旅遊一圈，還可以親眼見男友，於是她便在2015年年初踏上了去馬來西亞吉隆玻的行程。按照事先安排的行程，她被要求放棄成都直飛吉隆玻的航班，要選擇先從成都到廣州，在廣州取到包裹之後，再前往深圳過境香港，從香港飛往吉隆玻。

單純的周笑笑不知道，一個精心編織的陷阱正等待著她，當時剛下飛機，在吉隆玻機場就被警方扣下，被指控包裹裡有1.89公斤海洛因。人贓俱獲，周笑笑有口難辨，無法證明自己對此並不知情。

周笑笑2017年8月被判入監14年，從被逮捕到現在已在獄中待了約5年，當家人去看望時，她總是哭泣表示，「我真的被騙了」。

周笑笑的律師胡本俊表示，「如果按照走私販運毒品量刑，判決結果只有一個，就是死刑。現在保住了性命是因為大學期間的良好表現，還有實習幼稚園、朋友也證明她先前品行良好，因此影響了判決結果。」

▲女大生被外籍男友欺騙，運毒出境。（示意圖／免費圖庫pixabay）