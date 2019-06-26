嘉市搶銀髮商機　樂迎桃市老人會春遊首發團

▲▼ 嘉義市搶銀髮旅遊商機，市長黃敏惠歡迎桃園市新屋區老人會嘉義首發團。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

桃園市新屋區老人會春季旅遊行程安排在大嘉義舉行，共約2千人、20餘團陸續抵達，首發團25日由會長陳江順及中華民國農會全國代表黃銀斌帶領下抵達嘉義市北門車站，準備搭乘專列森鐵小火車上奮起湖，嘉義市長黃敏惠及行政院農委會林鐵處副處長周恆凱特地到現場迎接銀髮長輩。





黃敏惠表示，嘉義市面積不大，但生活機能佳，是國際知名景點阿里山入口門戶，更是台灣西部走廊的消費新都心，觀光資源非常多元化，非常歡迎旅行業好夥伴們帶領團體旅遊及自由行旅客來嘉旅遊。旅客李香寶在檜意森活村出生長大，今天舊地重遊格外開心，李女士說，她與姐姐都在檜意森活村出生長大，父親在玉山林務局工作，負責查緝阿里山上非法盜採林木的山老鼠，今天能跟桃園鄉親一起回到自己在嘉義市的老家，格外興奮。



黃敏惠又說，嘉義市從清朝、日治時期就是好山好水的寶地，也是南台灣的穀倉，如今，台灣邁入高齡化社會，銀髮族旅遊是未來國旅市場不可忽視的重點族群，嘉義市是高齡友善城市的示範點，長輩來到嘉義市旅遊無須擔心「飲食」、「交通」、「景點規劃」及「住宿」等問題。黃敏惠並邀請大家12月國際管樂節期間再遊嘉義市，欣賞精采演出，感受管樂之都的美。





嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市拚觀光也不落人後，最近交通部觀光局春遊專案帶起嘉義觀光旅遊風潮，自5月1日起至6月30日止，推出「春遊嘉義市」一系列的吸睛活動，熱情邀請全國民眾來嘉義市旅遊，除了享受飯店業者限時加碼好康優惠外，住宿嘉義市春遊專案飯店的旅客，還能免費搭乘檜木小火車(嘉義至北門站)，市府還加碼推出旅客登錄發票抽獎活動，最大獎為Toyota C-HR百萬汽車，歡迎各位好朋友們來嘉義市旅遊試手氣，活動詳情可至嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw/）查詢，更多內容可至愛遊嘉義（https://www.iyochiayi.com/）平台查詢。