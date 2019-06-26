嘉義縣清溝清淤防淹、登革熱　總清淤量達42.2公噸

▲嘉義縣積極清溝清淤預防淹水、登革熱。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



颱風季節來臨，嘉義縣政府及各公所特別加強各鄉鎮水溝清淤工作，為確保排水順暢，26日縣長翁章梁等人前往曾經淹水的布袋鎮江山里視察並宣示縣內專責清溝人員、清溝車及水車等已整備完成，將深入各鄉鎮市易淹或阻塞淤積的區段進行清疏工作，環保局目前已執行14個鄉鎮市(72村里)清溝工作，總計清理長度達70公里，總清淤量達42.2公噸。

翁章梁表示，水溝就像我們人體血管一樣，只有每一條血管都暢通我們身體運作機能才會健全，如果沒有清得乾淨社區就會生病，透過村里大調查發現，總共有261處有清溝的必要，縣府也將會盡速清理，希望杜絕病媒蚊孳生源，預防登革熱發生，他也呼籲民眾平時要注意水溝蓋是否阻塞，風災過後應及時清理居家環境與積水容器，作伙維護我們的環境。

環保局長張根穆指出，環保局的水溝清淤是平常不容易看到卻對生活有重要的影響，目前已要求各鄉鎮市清潔隊上緊發條，雨期來臨前，要確實檢視各項車輛機具，做好相關防災整備工作，並會在加強宣導民眾自主巡查居家周遭水溝蓋，洩水孔，如有垃圾阻塞，須立即清除。此外，住家前洩水孔勿覆蓋、阻塞，道路側溝及大排若發現阻塞排水不良，請立即通知村里長或清潔隊，若阻塞情形嚴重要向反應環保局、工務處協助清除。



目前環保局配合縣長村里大調查的推動，除了針對縣內易積淹水地區側溝進行檢視及清淤，並規劃在風雨來襲期間，將加派人力進行各區全面巡查，若發現街道水溝蓋上有垃圾堆積將立即處理。若民眾有泡水傢俱需清運，可撥打電話至鄉鎮市公所清潔隊，聯絡清潔隊員至現場協助載運，或是撥打環保局24小時民眾陳情專線05-3620800，均有專人為民眾解答排除問題。