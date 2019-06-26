談通姦除罪化看法　謝銘洋：用民事處理就好

▲司法院大法官被提名人謝銘洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日舉行全體委員會，繼續審查大法官被提名人謝銘洋、呂太郎人事同意權案。民進黨立委尤美女詢問謝銘洋關於「通姦除罪化」之看法，謝銘洋表示，通姦應該用民事處理就好，除非大法官認定刑法第239條違憲，否則可能還是要透過立法方式才能將通姦除罪化。

尤美女指出，早年通姦罪美其名是在保護女性，立法目的在於維繫婚姻和諧與家庭制度，但原本應該是要保護女性的法律，最後被判刑的女性卻多於男性，高達52%被判刑者為女性，男性只有47%。尤美女質疑，通姦罪立法行之多年，不但沒有達到嚇阻作用，反而越來越普及，根本沒辦法達到形式上的嚇阻，詢問謝銘洋對此看法。

對此，謝銘洋表示，根據刑法第239條規定，若是配偶撤回告訴，效力不及相姦人，這部分是否違憲正在申請釋憲中，他在此不適合回答。不過他說，從立法角度來看，通姦確實違背婚姻承諾，也破壞家庭和諧，也構成民法上對配偶權的侵害，確實應該要受到非難。只是非難有很多做法，很多先進國中多是用民法手段來處理，包括高額的損害或精神賠償。

謝銘洋認為，刑法上的處理最後多事處罰到第三者，因此認為刑罰應盡量不要涉入私域的家庭問題，「這些問題讓他們用民事處理就好」，除非大法官認定刑法第239條的通姦罪確實違憲，不然可能還是需要用立法方式把通姦罪除罪化，才能徹底解決問題。