國外卡3天！維也納返台繳三寶　空姐「抱成一團」激動爆哭：公主歡迎回家

記者陳雕文、戴若涵／桃園報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員罷工行動邁入第7天，稍早前數名從維也納返台的空服員，一下飛機便直奔罷工現場繳交三寶，現身力挺罷工，組員們更情緒激昂地與工會成員抱作一團喜極而泣。

▲剛從維也納返台的空服員們情緒激昂、相擁而泣。（圖／記者陳雕文攝）

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據了解，這幾名甫從維也納返台的組員，原訂應於23日抵台，但因罷工因素，導致她們延遲3天回國；現場的工會成員則是高喊，「公主歡迎回家！」唱歌喜迎加入罷工的組員，現場響起熱烈掌聲。

▲返台空服員受到參與罷工會員熱烈歡迎。（圖／記者陳雕文攝）

這幾名空服員表示，由於擔心遭到公司清算，心理壓力非常大，但見到其他姊妹們已經在罷工現場堅持了7天，感到相當感動！繳交三寶後，便加入罷工行列，只見數名空服員全抱在一團喜極而泣。

▲▼ 現場空服員感動落淚。（圖／記者陳雕文攝，下同）

上午還有香港的空服員專程搭機來台，為長榮罷工空服員們站台鼓勵，更稱「長榮是台灣的驕傲！」，認為成立短短3年的工會就可以有這種規模的罷工，真的非常厲害，也與在場的空服員們一起高呼口號，替她們加油打氣，表示「我們所有香港的空服員都支持妳們」。

▲來自香港的空服員也現身力挺罷工。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼現場空服員仍持續靜坐罷工。（圖／記者陳雕文攝，下同）

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