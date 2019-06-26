長榮航班異動至7/5「影響近26萬人」　暑假首周取消401班！

▲長榮航空空服員罷工至今第7天。（圖／記者湯興漢攝）



記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工至今第7天，航班取消數量持續增加，航班異動更延長到7/7。根據官網最新的統計資料，6/26-7/7共取消917航班。長榮航空也在下午3時30分左右公佈7/1-7/5「取消368航班」，初步統計7/5前旅客受影響總人數已將近26萬。而以暑假第一周（7/1-7/7）來算，共取消401班。

根據官網最新資料顯示，6/26取消106班，6/27取消110班，6/28取消117班，6/29取消90班，6/30取消93班，7/1取消76班，7/2取消75班，7/3取消75班，7/4取消81班，7/5取消72班，加上目前7/6已的取消15班、7/7取消7班，共取消了917班。

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為了替空服員拿回三寶，盡快讓航班恢復正常，長榮航空也在今（26）日提供空服員去委託的律師事務所辦理申請新護照相關手續，從上午9點到下午13點截止，4小時內已有20-30名空服員回來辦理，有意願回來的空服員，公司也會持續幫忙。

交通部政務次長王國材也在昨（25）日晚間應變會議後受訪表示，長榮航空會陸續公佈接下的取消航班，目前也已有不少外站組員回台加入執勤，29、30日運能可以提高到5成，也希望雙方儘速就爭議部分協商，讓罷工早日落幕。

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