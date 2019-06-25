長榮罷工Day6！空姐台上溫情喊話哽咽...淚灑現場「要相信自己」惹鼻酸

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員罷工行動進入第6天，現場仍有200名空服員輪班靜坐抗議，下午多位空服員也上台溫情喊話，惹哭底下不少空服員；工會幹部廖以勤也上台發言，表示爭取到的所有福利願意與全公司分享。

▲長榮空服員罷工第6天，組員上台喊話激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

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罷工行動第6天，25日下午參與活動的空服員輪流上台喊話，其中一名空服員哽咽表示，「這是一場很長、很長時間的戰爭！」，但她聽聞工會已收到2200份證件，忍不住感動到淚灑現場，直言「非常、非常謝謝妳們！要相信自己工會、相信自己可以做得到」，引起底下空姐一片熱烈掌聲及鼓勵。

▲空服員溫情喊話激動落淚，惹得底下組員眼眶泛淚。（圖／記者林敬旻攝）

而工會幹部廖以勤也在台上表示，其實工會的態度一直放得很軟，認為工會已經做出退讓，面對底下空服員們不斷向她喊話「加油！」，廖以勤忍不住哽咽落淚，呼籲大家「不要害怕」！

另外，廖以勤指出，「我們現在在爭的東西已經不是我們自己的東西了，現在是在守護這家公司每一個員工工作時可以抬頭挺胸、驕傲的尊嚴」，另針對沒有參與罷工的空服員，廖以勤也說道，「他們只是比較不勇敢一點，我們不要責備他們，比較勇敢的人就站出來保護他們，我們爭取來的調薪、任何福利，這場仗打下來的，我們都分給他們好不好？」而底下空服員也熱烈響應，直喊「好！」再度逼出廖以勤的淚水。

陸續傳出有空服員想重返工作崗位的消息，長榮航空也證實，25日已有超過70名組員表達想返回工作崗位的意願，其中40名組員已完成委託書程序，希望公司幫忙拿回「三寶」（員工證、護照及台胞證）。

針對媒體詢問有關長榮航空罷工案，市府是否願意促成勞資協商時，桃園市長鄭文燦25日指出，希望勞工權益得到更大保障，透過勞資協商方式，雙方各退一步，能夠達成彼此共識，包括交通部、勞動部與桃園市政府勞動局都願意做這個協商平台。

▲工會幹部廖以勤也淚灑現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼多位空服員上台分享心情，呼籲大家堅持到底。（圖／圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

▲▼ 參與罷工空服員上午時也相互擁抱鼓勵，持續靜坐表達訴求。（圖／記者林敬旻攝）



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