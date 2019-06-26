罷工第7天！長榮限時4hr助重辦護照　20空姊「口罩+墨鏡」進律師事務所

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員罷工行動邁入第7天，雙方目前仍未展開進一步協商。長榮航空26日9時至13時受理空服員委託申請新護照，期間陸續有20名空服員前往律師事務所辦理相關手續。

▲陸續有空服員前往律師事務所辦理手續。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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長榮航空發言人陳耀銘表示，想取回三寶（護照、台胞證、工作證）的空服員，可到委託的律師事務所報案，由律師協助辦理相關手續，申辦新護照的費用則全數由公司吸收，公司也透過簡訊和電子信箱通知空服員。

律師事務所自26日上午9時至下午13時受理申請，期間陸陸續續約有20名空服員帶著相關文件前往辦理，現場更出動數名警力以應變突發狀況。

只見赴律師事務所的空服員，有的人臉上掛著墨鏡、口罩，或使用手上的文件，躲避媒體的拍攝，有的甚至出動雨傘遮住臉部，低頭快步進出事務所，不願多作表示。

▲▼空服員攜帶文件前往律師事務所。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

空服員工會律師楊貴智25日表示，依照勞資爭議處理法規定，勞方合法申請罷工設置糾察線是合法爭議行為，「勞方從未刻意制止想取回三寶之罷工會員，但為求慎重需要會員本人親自領取」。

針對有空服員想取回三寶一事，工會幹部26日上午受訪時稱，「確實有姊妹要取回三寶，但離公司公布的200人差距很遠，人數方面我們要仔細清點，不過取回三寶有人是因為有特殊原因，所以才不方便透露名單。」

▲現場也有警力應變突發狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

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