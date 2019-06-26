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願支援上班卻沒被抓飛還砍班？長榮資深教官回應了...

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▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲願意執勤的空服員詢問教官，「為何有很多組員願意支援卻是待命，公司對外卻說人力不足砍班？」對此，資深教官做出回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

勞資雙方僵持不下，長榮航空已宣布取消到暑假第一周（7/1-7/7）401航班。有內部消息指出，願意執勤的空服員LINE上詢問教官，「為何有很多組員願意支援卻是待命，公司對外卻說人力不足砍班？」對此，資深教官表示，無法承受客人到了、飛機到了，而組員卻沒來的狀況，因此，公司把班減到最低，維持40%的航班營運，即使後來有人力，但乘客也轉走了，想飛也沒班了。

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲長榮空服員,非願意支援勤務之當事人。（示意圖／記者林敬旻攝）

長榮航空日前被工會質疑，未100%有效運用人力，將1000多名空服員產值發揮到最大。在罷工前，也有不少空服員站出來力挺公司，表示願意在罷工期間服勤，協助旅客疏運，但這群默默支持的空服員，卻沒有想像中容易被抓飛，而有不少是「待命在家沒被抓」，甚至在家「躺2天」，對此，就有空服員詢問教官，也於今日獲得回覆。

教官提及，無法承受乘客到了、飛機到了，組員沒來的狀況，當時公司在發問券調查意願時，支援的人力真的很少，所以決定僅維持40%的航班營運，但後來發現有人力但乘客卻已轉走，最後變得想飛也沒班飛，說到底，這些作為都為了讓乘客能早點可以退費轉簽，為了客人著想，而不是公司硬要飛卻沒組員。

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲教官無奈喊話，無法承受乘客到了、飛機到了，組員沒來的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

對話全文：

＠ｏｏｏ教官不好意思想請問為何有很多組員願意支援卻是待命
公司對外卻說人力不足砍班？

因為變數很大，無法承受乘客到了，飛機到了，組員沒來的狀況

所以把班減到最低，當時公司在發問券時，支援人力真的很少，所以已經決定了，40%的航班營運，後來發現有人力但乘客已轉走了，想飛也沒班，且要作長期的打算(可能上月)，且組員也要顧及MRT，DO AL 的需求，所以我知道很多都是TBA（候傳），但這些作為都為了讓乘客早點可以退費轉簽，而不是硬要飛而沒組員..

希望妳明瞭
我們也是希望每天都去飛

客人機票是航班要取消才能退費
只能忍痛

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,航空快訊

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