內部信又一封！STI不是曠職 長榮喊話「快快回家好嗎？」





▲長榮空服罷工邁向第7天，雙方展開拉鋸戰，陸續有空服員拿回三寶願意回公司服勤。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

長榮空服罷工邁向第7天，雙方展開拉鋸戰，陸續有空服員拿回三寶願意回公司服勤，今（26）日下午14點27分，長榮又寄出一封內部信給空服員，主旨為「快快回家」好嗎？呼喚空服員們趕快歸隊。





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▲長榮南崁罷工現場，幹部邀集多方工會成員前來信心喊話。（圖／記者陳雕文攝）

長榮勞資雙方展開「拉人戰」，南崁罷工現場，工會幹部高喊「長榮罷工，一定成功」，並邀集多方工會站出來精神喊話，凝結會員士氣，期望能堅持到成功的那一刻。

至於長榮航空也不甘示弱，繼祭出「22K年中獎勵」後，長榮內部又再度發信，以柔性訴求勸說罷工空服儘速回來執勤，空服本部副總陸玉娟信中解釋，被列為STI是罷工期間不給薪資的代碼，重申兩次：絕對不是曠職，希望空服員不要以為曠職，怕遭到公司懲處而不敢回來，盼空服員盡快回到工作崗位。

▲長榮本部今（26）日又發內部信溫情喊話。（圖／讀者提供）

信中全文：



各位親愛的組員，我是空服本部副總陸玉娟，我呼喚妳們歸隊！

這幾天來的紛紛擾擾，公司絕對不樂見，你是擔心回來服勤後STI會改為曠職而猶豫嗎？

我跟各位說，STI是罷工期間不給薪資的代碼，絕對不是曠職...STI絕對不是曠職！

我親愛的組員快快回家吧，不要再猶豫了，趕快回到工作崗位，讓我們一起努力。

空服本部陸玉娟副總