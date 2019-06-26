勿臨時抱佛腳！面試想求媽祖保佑　卻被導航帶去荒郊野外　

▲楊男想要到白沙屯拜媽祖，因導航導錯方向，讓楊男受困於荒郊野外，趕緊請求警方協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市1名楊姓男子（50歲），23日自行駕車行駛國道3號，前往苗栗縣通霄鎮拱天宮參拜，因車上導航系統「秀逗」，將車輛導往通霄鎮福龍里偏遠山區產業道路，加上大雨不斷，導致四輪陷入泥濘之中，遂報案求救，歷經4小時順利將車輛救援脫困。

通霄分局烏眉派出所副所長李建國表示，23日晚間8時30分接獲報案，1名自稱楊男的駕駛，因不熟通霄的路，所駕自小客車四個車輪均身陷泥濘無法動彈；警方前往現場發現，由於當時大雨滂沱增加救援難度，經動用拖吊車小山貓、挖土機等重型機具，歷經4小時全力救援，終於在深夜00時30分許順利將人車救援脫困。

請繼續往下閱讀...

▲▼小客車四個車輪均身陷泥濘無法動彈，警方動用拖吊車小山貓、挖土機等重型機具，歷經4小時全力救援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊男表示，自己24日準備要到大甲工業區應徵工作，心想提早一天出發到白沙屯拱天宮參拜祈求面試順利，由於路況不熟悉，所以就照導航指示開車，怎知導航系統不知為何把自己導入福龍里山區荒郊產業道路中，導致身陷泥濘中無法脫困。

通霄警分局呼籲，民眾於開車出門前，最好事先檢查車輛各項機件功能是否正常，以避免危害自身及其他用路人的安全；另正逢梅雨季期間，各地均有下豪雨的可能，請民眾外出時特別注意道路路況，如發現有道路障礙時，請立即與相關單位反映或撥打110電話，警方將協助連繫有關單位作緊急應變處置，防制意外發生。