曾玟學「一句話」盤點國民黨5候選人政見　網發現亮點：張亞中值得關注

▲國民黨初選首次政見發表會25日落幕。（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選25日舉辦首場「國政願景電視發表會」，5位候選人都出席表述各自政見。時代力量苗栗縣議員曾玟學在當晚發文「一句話看完國民黨初選辯論」，認為若5位候選人把罵蔡總統的時間省下來，會有更多時間談政見和論述，貼文隨即引發網友熱議。相較其他4名候選人，較少人知的張亞中意外成為網友眼中亮點，「他是誰」，「張亞中值得關注」。

國民黨首次「國政願景發表會」選在高雄舉辦；參加的5位候選人分別為鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、新北前市長朱立倫、末任台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長、兩岸統合學會理事長張亞中。5人矛頭全指向總統蔡英文，批評蔡大動作進行《國安法》修法的作為。

▲國民黨候選人之一，張亞中。（圖／翻攝TVBS直播）

過程約2小時的政見發表會結束後，曾玟學主動在臉書發文，要以一句話幫大家以最簡單的方式，列出5位候選人的政見。

周錫緯：反攻大陸！大港你贏了！

韓國瑜：拉進來打出去，塞子還棋子？

張亞中：和平協議為解決之道。

郭台銘：我最強外掛！郭董，我懂。

朱立倫：大家辛苦了，我是正常倫。

曾玟學指出，若各位候選人把罵蔡總統的段落省下，「我相信會有更多時間談政見和論述」。網友紛紛在貼文底下留言，「我以為是挑選相聲演員」、「罵執政黨是加分題，他們不會白白浪費的」、「沒一個正常的」、「完全不會浪費時間去看這麼差的發表會」。不少網友好奇張亞中這號人物是誰，「張亞中值得關注，其他人以外界印象就可略知一二」；曾玟學補充解釋，張亞中為台大政治系教授、孫文學校校長、兩岸統合學會理事長、曾擔任任務型國大。