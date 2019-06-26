華聞快遞／前5個月經港珠澳大橋進出口總值超145億元人民幣

▲前5個月經港珠澳大橋進出口總值超145億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：前5個月經港珠澳大橋進出口總值超145億元人民幣

經港珠澳大橋口岸進出口總值2019年1月至5月達145.6億元人民幣，貨運量為9.9萬噸。港珠澳大橋自2018年10月24日正式開通運作以來，極大地促進了三地人員交流和經貿往來，對推動粵港澳大灣區發展起到了重要作用。（中新網）

《山西》：2018年彩券棄獎超2000萬元人民幣

山西省財政廳近日發佈，2018年山西銷售福利彩券407158.01萬元人民幣，共籌集公益金119366.25萬元人民幣；銷售體育彩券428358.25萬元人民幣，共籌集公益金93610.33萬元人民幣。2018年山西省彩券棄獎2483.51萬元人民幣。（新華社）

《北京》：第二屆聯合國全球可持續交通大會將於明年5月舉行

第二屆聯合國全球可持續交通大會將於明年5月在北京舉行，主題是「可持續的交通，可持續的發展」。聯合國工作組今年6月18日到22日第一次來中國考察會議籌備情況，取得圓滿成功。雙方達成初步共識，為後續的工作打下了良好基礎。（中新社）

《浙江》：浙新經貿理事會簽署15個重點專案 協定金額達106億元

浙江—新加坡經貿理事會第十四次會議25日在杭州舉行。新加坡通訊及新聞部兼文化、社區及青年部高級政務部長沈穎率商務代表團訪問浙江。雙方代表簽署15個重點專案，協定金額約106億元人民幣。專案涉及海事服務、城市規劃、金融服務、青年交流等多個領域。（中新網）

▲浙江—新加坡經貿理事會第十四次會議25日在杭州召開。（圖／翻攝自《中新網》）

《上海》：賦予浦東更大自主權 助推區域經濟總量翻番

上海市政府25日下午召開記者會，解讀最新出台的《關於支持浦東新區改革開放再出發 實現新時代高品質發展的若干意見》，吹響了浦東新一輪改革發展的號角，「通過7年左右努力，推動浦東經濟總量突破2萬億元人民幣，在高水準改革開放、高品質發展、高品質生活等方面走在全國前列。」（新華社）

《廣東》：第十六屆中國國際中小企業博覽會主題展舉行

第十六屆中國國際中小企業博覽會主題展24日在廣州舉行。本屆中博會共有境內外2960家企業報名參展，總展位數達7315個，超出原計劃展位數近30%。大量的中小企業為尋求合作而參會，與中博會上聚集的上下游企業形成了產業鏈，產生了聚集效應。（海外網）

《河北》：石家莊全面融入京津冀協同發展 建設區域性中心城市

河北省石家莊市副市長姜陽25日稱，「京津冀協同發展為石家莊提供了千載難逢的重大歷史機遇」。自京津冀協同發展戰略實施以來，石家莊圍繞京津冀城市群區域性中心城市功能，努力建設京津冀重要的戰略性新興產業和先進製造業基地、科技創新及成果轉化基地、區域性綜合交通樞紐和現代商貿物流中心城市。（中新網）

《廣東》：深圳上演「史詩級土拍」傳遞出穩定房市信號

深圳24日舉辦了一場針對五宗住宅用地使用權的拍賣爭奪戰，是近20年來土地招拍掛市場最多數量的一次宅地供應，被業內譽為「史詩級土拍」。最終，五宗地塊全都以最高限價成交，總成交額達223.57億元人民幣。（新京報）

▼石家莊全面融入京津冀協同發展。（圖／翻攝自《中新網》）