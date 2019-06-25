陳佩琪5張圖放閃：跟柯文哲結婚28年 許願「4個字」一模一樣

▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪一起參訪花東。（圖／翻社陳佩琪臉書，下同）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲上周到花東參訪，夫人陳佩琪也一起陪同。行程結束後，陳佩琪25日晚間在臉書分享心得，附上5張照片放閃，兩人在其中一個行程中各自寫下心中願望，沒想到一揭曉竟然寫了一模一樣的四個字，讓她覺得又驚又喜。

陳佩琪表示，參訪花東三天，一起走訪了協天宮、慈惠堂、勝安宮三間廟宇，曾有主委請我們夫妻在他們創史的小茅屋內寫下心中願望。而這個行程他們事先不知道，所以當下「兩人拿著筆，仰天長望，心底都在盤算要寫些什麼？」

陳佩琪形容，每個人寫心裡話，都不想讓人知道，於是兩人離得遠遠的，各自埋頭寫下自己的願望，最後主委要我們拿到外面許願處掛起來，掛好離去前忍不住偷瞄一下，心想該不會寫「太太漂亮點， 皺紋少一點」這類的話吧？沒想到，「怎麼寫的跟我一模一樣，離我這麼遠，應該偷抄不到啊？」

陳佩琪說，那個許願版小小的，可寫2、3個字，也可寫7、8個字，「我們不約而同地寫下四個字：『平安幸福』」，就連字的順序都一模一樣，讓她驚訝不已。

陳佩琪提到，常有人問結婚幾年了，都會說30年但其實是28年，不知從何時開始，夫妻倆在評論某事時，不但看法一致，且不小心同一時間破口飆出的情緒字眼竟然都是一樣地…。