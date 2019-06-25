柯文哲「議員爆滿」沒說錯！雙城論壇隨行11位議員歷屆最多

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇即將在7月3日登場，台北市長柯文哲日前稱議員報名熱烈、名額爆滿，引來議員不滿質疑作假新聞；且24日下午議會舉辦公費議員抽籤，最終只有5人到場抽籤，引來議員酸「澎風」。但據了解，趕在26日報名截止前，總計有8名議員自費隨團，目前議員總人數來到11位，已是歷年最多。

由於2020年將舉辦總統大選，讓今年的雙城論壇格外敏感，不少議員也建議柯文哲不要前往，甚至停辦雙城論壇等，但柯仍堅持舉辦並且要親自前往出席；而柯日前稱「議員報名爆滿要怎麼處理，奇怪」，更引來議會批評假新聞。

而台北市議會24日下午舉行雙城論壇公費議員資格抽籤，預計抽出3名公費議員隨行，今天到場僅李傅中武、楊靜宇、林國成、鍾小平、侯漢廷，最後由李傅、楊、林3人中籤。至於若選的鍾、侯，都傳出有意自費前往，另外，民進黨籍的陳怡君雖未到場抽籤，但也傳出有意隨行。

但根據北市府祕書處25日統計，報名自費隨同的議員，除了鍾小平、侯漢廷、陳怡君等3人外，又再增加友柯的無黨籍議員徐立信，以及國民黨籍的鍾沛君、陳重文、應曉薇和秦慧珠，自費議員增加至8人，確定隨團議員已有11人。

對於議員參加狀況熱烈，北市府副發言人柯昱安表示，報名截止日為26日，議員報名參加人數可能會再增加，但目前11位議員隨團，人數已是歷屆雙城論壇最多的一次。但柯昱安也說，依照慣例，自費議員仍無法參加主論壇，只有3名公費的可以參加，自費前往的議員可以參加晚宴以及市政參訪團。

