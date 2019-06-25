熱浪席捲歐洲！多國料飆破40度創史上新高　專家：地獄來臨

▲ 歐洲多國將創下史上最高溫紀錄。（示意圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

歐洲大陸史無前例的遭受長達一周的熱浪侵襲，自西班牙至瑞士等多個國家都受到影響，氣溫可能超過攝氏40度，甚至有氣象學家在推特上發文表示，「地獄正在來臨」。當局呼籲老年人及兒童盡量待在室內，也發出嚴重警告，提醒民眾應小心脫水和中暑。

《衛報》24日報導，遭熱浪席捲的地區氣溫將達到或超過40度，因為撒哈拉沙漠的熱空氣被大西洋上空的風暴和中歐上空的高壓所吸收。專家也警告，濕度高代表體感溫度可能達到47度。

法國首都巴黎24日氣溫達到34度，且預計本周稍晚還會進一步攀升。巴黎官員因此在市政大樓設立「冷卻室」（cool rooms），開設供深夜游泳的遊泳池，並安裝額外的飲水機。

法國氣象局（Météo-France）的德瑪艾勒（Emmanuel Demaël）指出，如此強勁的熱浪在6月就來襲是前所未有的，「自1949年以來，我們從未遇過這種情況。」他預測，部分地區可能創下當月高溫紀錄及歷史新高溫，且夜間氣溫不太可能降到20度以下。

法國衛生部長布贊（Agnès Buzyn）坦言，「我很擔心那些不在意熱浪的人，他們和過去一樣持續運動或待在戶外曬太陽，但這會影響到我們所有人。面對27和28日將出現的極端高溫，沒有人是超人。」

熱浪迫使法國學校都將考試延後至下周，慈善機構分送水給遊民，電風扇銷量更是翻了2倍。此前法國最嚴重的熱浪發生在2003年8月，當時醫院人滿為患，導致近1.5萬人死亡，主要為老年人。

除法國以外，義大利也正面臨10年來最嚴重的熱浪，北部及中部地區最高溫將達到37至40度，多個城市預計將創下史上最高溫。德國氣象局則警告，1947年法蘭克福的38.2度高溫紀錄可能在本周被打破，將出現39至40度高溫。

瑞士氣象當局已經對國內多個地區發布代表「嚴重危險」的4級高溫警報，25至27日氣溫將達到37至39度。斯堪地那維亞半島也無法倖免，丹麥南部及瑞典部分地區預計27日將達到30度，體感溫度甚至可能達到完全不像當地會出現的35度高溫。