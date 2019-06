熱浪襲印度！河流全乾裂　最高溫飆破50度…7個城市平均47度

▲印度連日高溫讓河流都已乾涸。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

印度夏季溫度不斷創新高,根據印度氣象部門紀錄顯示,目前印度許多地區的溫度都已超過45度,北部城市丘魯(Churu)2日更測得50.8度的高溫,印度當局緊急發布「嚴重熱浪」警告。受到最大影響的就是必須在室外工作的人,如郵差、農夫、工人與外送員等,一名拉吉斯坦省(Rajasthan)的農夫就因烈日導致中暑身亡。

▲小吃攤販只能躲在攤位底下避暑。(圖/達志影像/美聯社)



印度氣象官員表示,目前聖嬰現象(El Nino)已經成形,未來幾天仍會是高溫的狀態,「如果今年聖嬰現象增強,那麼就會破壞印度雨季,熱浪會持續,部分仰賴農業的城市將會受到嚴重影響,甚至農業產值會大幅降低。」每年3至5月是印度熱季氣溫約40度以上,農業灌溉相當仰賴6至10月的雨季,往年溫度平均約為36度,如今卻動輒飆破45度。

氣象預測網站El Dorado每日都會公佈全球最熱的15個城市,印度城市就佔其中一半,其次是巴基斯坦,前15名的平均溫度都在47度以上。印度氣象局也指出,由於季風延後,高溫還會再持續一周,地方政府已發佈紅色高溫警報,提醒居民盡量減少外出。



How the heatwave is leaving India burning up - even hill stations https://t.co/l0ns7gfTRz pic.twitter.com/gU2y7QXTiI