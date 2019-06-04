熱浪襲印度！河流全乾裂　最高溫飆破50度…7個城市平均47度

▲印度連日高溫讓河流都已乾涸。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印度夏季溫度不斷創新高，根據印度氣象部門紀錄顯示，目前印度許多地區的溫度都已超過45度，北部城市丘魯（Churu）2日更測得50.8度的高溫，印度當局緊急發布「嚴重熱浪」警告。受到最大影響的就是必須在室外工作的人，如郵差、農夫、工人與外送員等，一名拉吉斯坦省（Rajasthan）的農夫就因烈日導致中暑身亡。

▲小吃攤販只能躲在攤位底下避暑。（圖／達志影像／美聯社）



印度氣象官員表示，目前聖嬰現象（El Nino）已經成形，未來幾天仍會是高溫的狀態，「如果今年聖嬰現象增強，那麼就會破壞印度雨季，熱浪會持續，部分仰賴農業的城市將會受到嚴重影響，甚至農業產值會大幅降低。」每年3至5月是印度熱季氣溫約40度以上，農業灌溉相當仰賴6至10月的雨季，往年溫度平均約為36度，如今卻動輒飆破45度。

氣象預測網站El Dorado每日都會公佈全球最熱的15個城市，印度城市就佔其中一半，其次是巴基斯坦，前15名的平均溫度都在47度以上。印度氣象局也指出，由於季風延後，高溫還會再持續一周，地方政府已發佈紅色高溫警報，提醒居民盡量減少外出。

