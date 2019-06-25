立法院法官法協商　貪污定讞司法官停職薪水將追回

▲立法院長蘇嘉全召集朝野協商，通過「法官法部分條文修正草案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院召開臨時會，院長蘇嘉全針對「法官法部分條文修正草案」召集朝野黨團協商，最後對「陳玉珍條款」達成共識，未來只要司法官遭貪污罪判刑定讞，受免職、撤職等懲戒處分，政府就會追繳停職期間的薪水。相關條文預計28日就會三讀過關。

被稱為「史上最貪得無厭的司法官」、「史上最貪女檢察官」的陳玉珍，因長年包庇電玩業者，收賄2300萬元，最高法院今年2月間將她判處有期徒刑12年、褫奪公權5年定讞。陳玉珍於3月7日發監執行。但本案於2012年爆發後，陳玉珍從當年11月開始停職，一直到今年2月判刑定讞，長達6年4個月的期間內，陳玉珍都領取半薪的薪水。

對於陳玉珍領取半薪的狀況，在立法院審理「法官法部分條文修正草案」時引發爭議，據了解，時代力量立委黃國昌認為，司法官若貪污就不准從納稅人身上再領一毛錢，此條文可稱為「陳玉珍條款」，因為現行的刑事訴訟程序都會拖很久，陳玉珍貪污定讞判刑12年，每個月還能領半薪超過6年，此事讓人無法容忍，所以他認為「有給的，每一分一毫都要追回來。」「這是天經地義、天公地道的事情」。

而雖然司法院秘書長呂太郎對本款規定仍有疑慮，但在經過討論後，立法院長蘇嘉全裁示，通過增訂時力所提的修正動議，讓「陳玉珍條款」順利過關，將排入臨時會議程，預計28日三讀，最快7月底就會公布施行。

