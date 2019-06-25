死刑存廢議題　楊惠欽：立法政策上應考量民意

記者林銘翰／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，於24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人，最後將於27日進行投票表決，力拚本週過關。親民黨立委周陳秀霞25日於全院委員會詢問楊惠欽有關死刑看法，楊惠欽表示她表示個人的傾向是，如果在立法政策上，應該去考量民意做妥善解決，如果是釋憲，因為涉及個案則不太好表示太具體的法律意見。

▲司法院大法官被提名人楊惠欽。（圖／記者屠惠剛攝）



周陳秀霞指出，台灣當今支持死刑的民意占大多數，反對死刑的人認為死刑只是以暴制暴，無法發揮教化與矯正人心的功能，更提出江國慶案全力反對；但支持死刑的人認為死刑能夠發揮遏止效果，因此詢問楊惠欽死刑是否有違憲之虞？

楊惠欽表示，如果依照既往的大法官解釋，隱含之意應該是不排斥死刑，反而認為死刑是立法政策。但是否要廢除與死刑有時代的意義存在，理論上從應報主義的觀點認為要維持死刑，但從人權保護的觀點則認為應該廢除死刑。

楊惠欽說，對於死刑她表示個人的傾向是，如果在立法政策上，應該去考量民意做妥善解決，如果是釋憲，因為涉及個案則不太好表示太具體的法律意見。

至於廢除死刑是否與冤案有關？楊惠欽說，會不會形成冤案是判決的結果，死刑是一個法律制度，彼此之間應該沒有問題，有人從冤案的角度認為不該有死刑，這也是他們支持廢死的理由，不過她說每一位法官對於判人生死的重大案件都是兢兢業業、縝密地進行個案調查，是否要判決死刑對法官說是很重大的壓力。

周陳秀霞也問，若政府推廢除死刑，應該有什麼配套措施？對此，楊惠欽認為，在立法政策上的配套措施真的非常多，是一個嚴謹的立法政策的體現，例如無期徒刑、自由刑的變動，甚或是監所措施都很重要，這部分牽涉的層面太廣，無法做更具體的立法政策描述。