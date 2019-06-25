網傳挺特定參選人？國民黨籲理性：目標是換掉民進黨

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

近日網路謠傳國民黨中央在總統初選階段，為力挺特定參選人而封殺某位參選人，國民黨25日發表聲明，表示對所有參選人一視同仁，並要求專職黨工嚴守中立的立場，絕對「禁止公開對特定參選人有聲援、造勢或助選的行為」；聲明中並強調，2020年共同的目標，是「換掉執政不力、野蠻霸道的民進黨政府」。

聲明提到，總統初選過程，中央黨部秉持「公開、公正、公平」的原則，「對所有參選人一視同仁」，並要求專職黨工嚴守中立的立場，絕對禁止公開對特定參選人有聲援、造勢或助選的行為。同時也呼籲，黨內總統初選階段，競爭是在所難免，但希望是君子之爭，而非攻訐抹黑。

國民黨強調，目前網路散佈許多不實的初選資訊，已經造成黨內團結的傷害，期盼所有支持者能理性檢視，切勿聽信各種不實的訊息，大家2020年共同的目標，是「換掉執政不力、野蠻霸道的民進黨政府」，唯有團結一心，共同努力，始能終結當前執政的亂象，實現「重返執政、撥亂反正」的目標。

另外，國民黨25日也在粉專「中國國民黨KMT」PO出「民調Q&A」，包括「民調何時做」、「民調誰來做」、「樣本怎麼來」、「民調怎麼做」、「民調怎麼算」等五個問題進行回答。

「中國國民黨KMT」解釋，民調時間從7月8日至7月14日，每晚6時30分到9時30分進行，7月15日公布結果。並委託全國公信力、全方位、世新大學、聯合報、TVBS等5家民調機構執行，每家預定執行3000份。而民調公司是由各參選人陣營以「6家選5家」的圈選方式，於當場公布選擇結果。

在樣本方面，以定期更新的「中華電信住宅電話資料庫」為抽樣清冊，依比例採隨機抽樣。「中國國民黨KMT」也說明，各參選人「可指派觀察員」至現場觀察民意調查執行，確保公平公正公開。

「中國國民黨KMT」透露，民調會有「政黨對比式」（國民黨OOO、民進黨蔡英文、無黨籍柯文哲）「黨內互比式」（國民黨五位候選人互比）兩種題型，所有題目完整答完就是一通有效樣本。最後，計算方式則是「政黨對比式」*85%+「黨內互比式」*15%=總支持率。

▲國民黨臉書PO出民調Q&A。（圖／翻攝自粉專中國國民黨KMT）