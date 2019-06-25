機車騎士在家附近發生車禍　連人帶車甩飛對向車道送醫不治

▲黃姓男子在家附近發生車禍，連人帶車甩到對向車道，經送醫後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名黃姓男子（26歲），25日上午7時許，騎車行經台13線頭份路段時，不慎與對向行駛而來的小客車駕駛呂男（47歲）發生碰撞，黃男連人帶車被撞飛，當場失去生命跡象，經救護人員送往醫院搶救，還是因傷重不治，至於詳細車禍原因，正由警方調查中。

頭份消防分隊表示，25日上午7時許接獲通報，指台13線尖豐公路上，有機車與轎車對撞事故，救護人員抵達現場時，機車被撞飛到對向車道，人則是躺在內側車道，血流不止當場失去呼吸和心跳，救護人員立即把傷患抬上救護車送往醫院急救，但還是因傷勢過重，宣告不治。

▲▼車禍現場血跡斑斑，物品散落一地，機車也因衝撞力道強大而撞飛到對向車道。（圖／記者黃孟珍攝）

據附近民眾表示，當時正值上班時間，忽然就聽到很大「碰」的一聲，趕緊衝出來，就看到機車騎士倒臥在馬路上還不停抽蓄，並馬上通報救護車前來處理。據民眾說，這名騎士是住在旁邊的鄰居，平常都會到附近早餐店吃麵，會發生這樣的事，實在令人遺憾。

肇事的呂姓駕駛表示，機車騎士違規逆向超車，看到時就趕快把車偏過去，當車偏過去的時候就已經來不及了。但機車被撞擊部位為後側，和肇事駕駛說法，顯然出現落差，至於詳細肇事原因，還待釐清之中。

事發之後，警方僅以「偵查不公開」理由，拒絕透露任何車禍原因，第一時間也阻止記者拍攝，並強調「法院規定不能拍攝、不能上傳臉書」，這樣的處理方式不禁讓民眾質疑警方執法的公正性，更讓受害者家屬錯失第一時間找尋跡證最重要的時刻。