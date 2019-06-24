「寶刀出鞘，砍頭來見」嗆柯P　吳祥輝的解釋讓檢認定不是恐嚇

▲吳祥輝因臉書質疑柯辦有網軍被告恐嚇罪。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

「蝴蝶蘭文創」董事長吳祥輝2018年間，與柯粉在臉書互嗆，還po文「不是柯文哲死就是我死」，「寶刀一出鞘，不祭血就不會收」，「不是柯文哲死就是我死。除非柯文哲砍您們所有的頭來見」，被告發涉嫌恐嚇公眾妨害秩序，台北地檢署調查認為吳沒有恐嚇犯意，24日處分不起訴。

▲吳祥輝的臉書發文。（圖為資料照／翻攝自吳祥輝Facebook）

吳祥輝2018年間，因質疑柯文哲新書《光榮城市》一出就登上博客來銷售榜第一名，為了是否有買榜，吳與柯粉筆戰，8月28日，吳發文「給柯辦主任黃建興的三個最後通牒」，內容提到「柯文哲將會為他豢養縱容您們這夥付出一生的代價。我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收」，「不是柯文哲死就是我死。除非柯文哲砍您們所有的頭來見，否則寶刀不會收。」

結果有網友向台北市刑大告發，吳涉嫌妨害社會秩序等罪，台北地檢署調查時，吳解釋，發文中的「寶刀」，是指他手上的「筆」，至於「砍頭」，則是台語說法中，也有「員工被老闆殺頭」，代表員工被「解雇」的意思，目的是要柯文哲把網軍都解雇。檢察官採信吳祥輝的辯解，並認為吳祥輝的臉書發文中，雖然有些情緒性的字眼，但並無恐嚇犯意，因此以在24日處分不起訴。

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