司法官貪汙「照領半薪」！時力提案：判刑若確定　將追回停職薪水

▲時代力量立委黃國昌。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

政治中心／綜合報導

立法院長蘇嘉全24日召集朝野黨團協商，處理「法官法部分條文修正草案」並達成共識，若法官、檢察官確定貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水，增加剝奪退休金及退養金等款，全案預計28日三讀通過，不過40多條條文仍需要交給黨團協商。

時代力量黨團提案於《法官法》第43條增訂1項條文，即「實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受第50條第1項前3款之懲戒處分者，應繳回其停職期間所領之俸給。」立委黃國昌表示，若法官貪汙，不准從納稅人身上領任何一毛錢。

「如果這要稱為陳玉珍條款我也沒意見！」前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍因收賄遭判刑12年定讞，但她在停職期間領了6年多的半薪，黃國昌認為，這件事情讓人無法容忍，貪汙確定後，就必須繳回停職期間所領的薪水，「這筆錢一定要追回。」

黃國昌表示，最重要的就是確立立法原則，貪汙確定後「停職」就不該領任何薪資，這是天經地義的事情。而蘇嘉全討論時也表示，法官和一般公務人員的社經地位不同，猶如對政治人物的要求比較高，最後裁示通過增訂時代力量所提的修正動議。