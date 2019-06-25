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再下2天「今年最後一波梅雨結束」　吳德榮：3號颱風是否生成值得觀察

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今鋒面北抬，各地天氣仍不穩定有雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（25日）鋒面逐漸北移，有降雨空檔，但全台仍有局部短暫雨，中午過後因熱力作用，短暫陣雨較明顯。氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方的熱帶雲系仍在組織增強中，是否能順利發展成今年第3號颱風，值得密切觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今氣溫逐漸回升，估北部高溫29度、中南部超過30度；周三（26日）降雨空檔和見到陽光時間更多，但全台仍有短暫陣雨，之後就以午後雷陣雨為主。他指出，目前預報來看，未來沒鋒面明顯影響，這波鋒面應是今年梅雨季最後一波梅雨。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今仍全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

目前菲律賓東方海面有個低氣壓，劉沛滕表示，過去一天沒明顯發展，如果這兩天沒發展的話，之後若往北環境更差，要成熱帶性低氣壓或颱風的機率更低。

氣象局預報，周四（27日）、周五（28日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生；氣溫上，各地高溫再度來到32至34度左右，沒下雨時感受悶熱。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼菲律賓東方海面目前有個低氣壓。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周六（29日）至下周一（7月1日）由於暖濕西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫相較前幾天感受更悶熱一些，高溫來到33至35度。

氣象局說，下周二（7月2日）至下周四（7月4日）仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，菲律賓東方的熱帶雲系仍在組織增強中，是否能順利發展成今年第3號颱風，值得密切觀察；至於其未來動向，氣象局的一周預測圖及各國模式模擬的路徑，皆持續顯示該熱帶系統在菲律賓東方海面即向北迴轉，但由於目前其僅為一般的低氣壓，預測及模擬存在不確定性，應繼續觀察。

▼今起高溫逐漸回升，北部周末達35度。

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮,梅雨,颱風

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