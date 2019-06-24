台中1歲女童疑遭虐！鄉民包圍保母家　直播主「10度鞠躬」道歉：我承認...

▲直播主「10度鞠躬」道歉。（圖／翻攝冠廷往事）

地方中心／綜合報導

直播主劉冠廷因不滿台中市1歲女童疑似受虐，23日到保母家開直播，不少網友一同包圍響應，而事實上1月在彰化傳出另一起疑似虐嬰案時，他也有到場丟雞蛋。對此，他24日開直播時，至少10度鞠躬道歉表示，「給住戶、警察大哥造成困擾了對不起」、「造成社會動盪對不起」。

劉冠廷在粉專「冠廷往事」直播時表示，「在這邊跟昨天所有住戶、裡面的住戶一鞠躬道歉，冠廷也跟所有台中市的警察大哥一鞠躬道歉，抱歉給你們添麻煩，造成你們晚上睡覺的困擾，造成社會暴動，再跟你們一鞠躬抱歉」。

▲網友包圍保母家，警民發生衝突。（圖／記者陳玉翻攝）

對此，對於網友質疑他號召民眾一事，他則回應：「沒有，並沒有號召，那是我們台灣人挺台灣人的一個概念，沒有所謂的號召 」而他直播到一半，也再次向住戶、警察致歉，並再度對著鏡頭深深鞠躬，而他也提到，「今天冠廷這樣做偏激了點，這我不否認，但你們想一下，如果發生在你們身上時，又是如何？」。

他也表示，「我希望重視小朋友這點，虐童支持唯一死刑，選在多沒有用，政府由人民來當，我講的一點都不過分」此外，他也告訴酸民，「我承認我就是8+9...我關懷的重點就是小孩、老人、需要幫助的人，支持虐童唯一死刑」。

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