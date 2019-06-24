女友「遭公車輾斃」命喪校門口！謝政鵬淚嘆：我真的恨　司機過失致死起訴

▲張女命喪輪下。（圖／記者黃彥傑翻攝）

突發中心／台北報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿2月19日下課後在過馬路時，遭右轉的公車撞倒輾斃，而謝政鵬悲痛發文表示「我真的很恨那個司機」，讓網友看了不禁鼻酸。對此，檢察官調查後認為，呂姓司機疏於注意貿然右轉，導致張女死亡，因此依過失致死罪將他提起公訴。

這起事故發生在2月19日，張女下課步出學校時意外遭到公車輾斃，而她與網球國手謝政鵬其實已經熱戀一年多，兩人還常常在網路上大方曬恩愛，情感相當甜蜜，怎料卻會發生此憾事，而更令人難過的是，事發當下，謝政鵬人在法國參加比賽，他強忍悲傷堅持留在馬賽完成賽程，還曾發文寫下「我知道棄權你會不開心」等語，而順利晉級8強的他，不敵第三種子日本好手以0比2落敗，無緣晉級4強。

▲謝政鵬女友告別式，他以家屬身分陪同祭拜及答謝親友。（圖／東森新聞，下同）

事後，謝政鵬IG再度發文寫下「嘿不痛了...但我真的很痛～」、「我真的很恨那個司機」等，讓網友們感到相當心疼。對此，檢方起訴指出，呂姓司機行經行人穿越道時，應暫停讓行人先通過，但他卻未注意，貿然右轉撞上張女，導致對方遭受重創，送醫仍不幸死亡，但審酌呂男已經和張女家屬和解，且犯後態度良好，因此依過失致死罪將他起訴，並建請法院依規定減輕其刑。

【更多新聞】

基隆深夜惡火！民宅「1→5樓堆滿回收物」狂悶燒 兄弟2人命喪火海

狂吼「不爽做我來做」！ 內勤正妹怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

女兒被跟蹤騷擾！爸「狂刺他胸口8刀」運將陳屍計程車內 判決結果出爐