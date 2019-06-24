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無良房東漲租不成竟縱火燒死無辜房客　無期徒刑定讞

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▲▼燒死房客房東詹德榮。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市詹姓房東，一把火燒死房客，判處無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市詹姓房東想調漲房租，與鄭姓房客多次口角，詹男怒極，去年4月間竟在屋內縱火洩憤，但卻活活燒死另一名無辜的黃姓房客。一二審法院均將詹男判處無期徒刑，全案上訴第三審，最高法院24日駁回上訴，維持詹男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

判決指出，房東詹德榮（67歲）20多年前就向台灣銀行承租台北市大同區歸綏街一處土地，並搭建鐵皮屋，出租給鄭姓房客等人當作倉庫或住家使用，租金分別為2千元到4千元不等，詹男超過15年沒有調漲。

計算下來，詹男每個月房租收入僅僅9千元，根本無法支付給台灣銀行的地租。詹男早就想要提高房租，但租用面積最大、租金最便宜的鄭姓房客帶頭反對，與詹男多次口角。詹男心懷不滿，2018年4月4日上午8時許，到屋內潑汽油縱火。結果屋內僅有另一名房客黃姓老翁正在睡覺，逃生不及，全身大面積遭燒傷，送醫不治死亡。詹男犯案後變裝逃逸，但作案過程被監視器完整拍下，檢警單位鎖定他追緝，當月25日逮捕詹男到案。檢方依照殺人罪對他提起公訴。

法院審理時，詹男主張自己受到憂鬱症所苦，所以才會犯案。但法院根據當時的監視器畫面，發現詹男犯案時思慮縝密，縱火後還記得關上後門才離開，可見他並未受到憂鬱症或其他精神病症影響，一審法院認定他成立「殺人罪」，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

上訴二審後，詹男認罪，並請求法院進行調解，「我想跟家屬親自道歉！」願意賠償家屬60萬元，但家屬認為認為詹男只想求輕判，「毫無悔意、毫無歉意」，拒絕接受。二審法院最後仍認定詹男犯殺人罪，審酌他迄今未能積極賠償並彌補多數被害人之損失，也未獲被害人家屬原諒，再考量犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯罪後態度，及自述之智識程度、家庭、經濟與身體狀況，高院還是判處他無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,漲租,房東,房客,殺人,三審,縱火,最高法院,無期徒刑,褫奪公權,終身

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