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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美官員4月已表達蔡英文不會過境華府　國安人士：考量區域穩定因素

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▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文敲定7月11日出訪中南美洲友邦「三聖」，屆時過境美國成為各界關注的焦點。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文敲定7月11日出訪中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯。至於過境地點，確定不會過境先前外傳的華府，其實早在四月，涉外人士表示，美國國安會資深官員已表達「不可能」；而我國安人士也指出，過境必須考量區域的穩定因素。

蔡英文已經確定7月11日出訪，除了安排中美洲友邦「三聖」之外，也可能規劃訪問友邦海地，但因為考量該國政治情勢關係，還在研議階段；因此，本次出訪時程還未敲定，但可以確定的是，可能會是歷次出訪以來，天數最多的一次，規劃出訪達10天以上。

在過境地點方面，由於適逢2020總統大選前夕，勢必成為各界關注焦點，先前外傳過境美國華府一事，甚至受邀到國會演說，目前都已經確定沒有相關行程。對此，涉外且熟悉美方事務人士表示，美國國安會早在4月份時，就已經表達「不可能」的態度，短短幾個月即變蔡英文聲勢回溫，但也難有變動。

該人士表示，美國國會跨黨派與華府多半的確是持支持的態度，希望蔡英文可以訪問華府，並且到國會演說，而近期也規劃過境紐約、丹佛二座城市；但是，關鍵還是在於美國總統川普，特別是本週在日本舉行G20會議，川普將與中國國家主席習近平會面，因此過境地點，即便我方提出的要求不會太過敏感，但預計還是會在兩人會面後才會底定。

而過境華府，蔡英文在日前受訪時，也已經明確表達「這次不會有此安排」的態度，國安人士表示，總體而言還是得考量區域的穩定因素，如果真的過境華府，而且入國會演說，到時候共機肯定更頻繁擾台。

國安人士表示，屆時我軍的安全部署層級，必須將水平拉高，而周邊國家的戰機也勢必要隨著共軍大規模擾台，而不斷起降，國際觀感上不會有問題，但整體區域穩定多少會受到影響。

對於蔡英文在選前的出訪，過境美國的觀察重點，國安人士表示，還是在於總統會面見了哪些政要，討論什麼議題，以及後續在軍售官員的往來，如何繼續拉高等，「這些比起單薄去華府，可是很多人不願公開見，還要憂心共軍擾台的問題搞得提心吊膽。」

回顧蔡英文這幾次出訪，在台美關係上的突破，從新聞管制，隨行記者必須距離總統下榻飯店30分鐘車程，到後來完全沒有管制，從半公開活動，到完全公開，而且從沒有參訪官方機構，到直接參訪夏威夷國民兵群，總統身邊直接站一位穿軍服的少將。國安人士表示，這些都可看出台美關係多有突破，而這次出訪有更進一步的進展才會是關鍵。

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