用2000元拼60萬元汽車！　遠百年中慶「比照春節」，APPLE打95折優惠

▲百貨年中慶促銷，遠百祭出近60萬元的高額贈品汽車吸客。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／新北報導

年中慶是百貨周年慶前的「醞釀期」，遠百今年動作頻頻，除信義遠百A13預計在10月正式登場之外，全台年中慶促銷也特別拉高規格，比照春節檔期，祭出最高價值近60萬元的「汽車抽獎」，6／25至7／21消費的HAPPY GO卡友，單筆滿2,000元即可開抽，有機會獲價值599,000元HYUNDA Elantra，以及售價585,000元TOYOTA Yaris 1.5汽車。

年中慶一向是百貨針對淡季的加碼期，遠百體系本次主力針對服飾、精品與大家電做滿額優惠，6／25至7／21期間，首15日（7／9前）百貨服飾當日消費累計5,000元送500元抵用券、精品單筆消費滿1萬元送500元抵用券；6／25至7／21全檔期，大家電當日單筆滿1萬元，送1,000元抵用券。

除消費滿額送抵用券回饋之外，針對HAPPY GO會員則推出抽汽車催人氣，持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費滿2,000元，可憑HAPPY GO卡與發票至贈品處過卡兌換抽獎序號。活動結束後由電腦隨機抽獎，共抽出2名幸運兒，可獲得HYUNDA Elantra、TOYOTA Yaris 1.5高級汽車，價值約585,000元至599,000元。

此外，另針對館內3C商品推出優惠，含APPLE品牌持特定10大銀行信用卡，當日單筆刷滿1萬元並分6期，送500元抵用券，等同享5%回饋，回饋抵用券最高可至1萬元。

全台新光三越則在6／30前，針對旗下會員推出APP內的「skm pay」，首次綁定指定銀行信用卡，即可免費獲贈會員點數100點，等同消費累積1萬元才會有的100點點數；環球購物中心中和店則在7／3前推持特定點數卡，100點可直接折抵現金100元消費優惠。

數月前才大幅改裝的漢神百貨，7／8前也推出年中慶優惠，全館刷漢神卡滿6,000元，送300元抵用券；消費滿2萬元加送300元抵用券。7／15前針對化妝品，也推出消費滿3,000元送300元抵用券優惠。

▲新光三越推6月底前綁定skm pay送點數。（圖／新光三越提供）