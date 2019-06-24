152名逝者飛往宇宙「集體太空葬」！　花15萬即可讓7g骨灰升空

▲獵鷹重型（Falcon Heavy）今年4月在佛州曾順利發射。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國太空探索技術公司「SpaceX」2018年替100名逝者實行「太空葬」，如今將再度於美國時間24日發射「獵鷹重型」（Falcon Heavy）火箭，要把24顆衛星與152名逝者的骨灰送往太空，且過程將全程直播。

據《每日郵報》報導，SpaceX這次與太空葬公司「Celestis DNA」合作，當地時間24日晚上會在佛州甘迺迪太空中心發射火箭，要把24顆不同的衛星送入地球軌道，其中還包含了福衛七號。此外，火箭內還載有152名逝者的骨灰，包括日本職棒明星富田勝、曾在NASA服役的科幻小說家Marj Kreuger等人，家屬必須支付約5000美元（約台幣15.4萬元），就能把7克重的骨灰放入火箭並發射升空。

▲SpaceX老闆兼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

這次太空葬的152名逝者都是來自各領域的名人，每個人的共通點都很嚮往太空，因此才會選擇死後要太空葬，他們的人生故事之後會被放在網路上，讓後人永遠紀念。

事實上，位於美國舊金山的太空葬公司「Elysium Space」2018年也曾和SpaceX合作，且成功把100人骨灰送到外太空。創始人希維特（Thomas Civeit）透露，這些逝者的骨灰會被放在10公分見方大小、如「膠囊」般的方形衛星容器內，在地球上的家屬可以利用APP來追蹤太空船，確認骨灰現在在地球上空的哪一處。

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