全員大罷工！美11名議員杯葛法案搞失蹤　州長怒派警抓人：他們背棄選民

▲推特上出現各種「尋人啟事」。(圖/翻攝自Twitter/@OLCV)



國際中心/綜合報導

美國奧勒岡州參議院11名共和黨籍議員,為了阻止氣候變遷法案通過,竟全部一起「搞失蹤」,導致眾議院聽證會上的議員未達法定人數,法案因而無法如期通過。奧勒岡州長痛批,這些議員背棄選民,並立刻授權警方「抓人」,據消息指出,部分共和黨籍的議員已經逃到愛荷華州的秘密基地躲起來了。

奧勒岡州警方向CNN表示,他們已經收到州長的「合法指令」,會透過現有的關係想辦法找到失蹤的議員,並與他們保持理性的溝通。該州民主黨籍州長布朗(Kate Brown)則痛批,所有鬧失蹤的共和黨議員背棄了選民,「他們理應回到國會大廈,繼續代表選民給予他們的榮耀,這些議員必須回來完成工作。」

Oregon Senate Republicans are hurting Oregonians across the state -- including in their own districts -- by refusing to show up for a vote. It's time for them to come back to Salem and do their jobs. pic.twitter.com/frDJGnzx1E