全員大罷工！美11名議員杯葛法案搞失蹤　州長怒派警抓人：他們背棄選民

▲推特上出現各種「尋人啟事」。（圖／翻攝自Twitter／@OLCV）



國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州參議院11名共和黨籍議員，為了阻止氣候變遷法案通過，竟全部一起「搞失蹤」，導致眾議院聽證會上的議員未達法定人數，法案因而無法如期通過。奧勒岡州長痛批，這些議員背棄選民，並立刻授權警方「抓人」，據消息指出，部分共和黨籍的議員已經逃到愛荷華州的秘密基地躲起來了。

奧勒岡州警方向CNN表示，他們已經收到州長的「合法指令」，會透過現有的關係想辦法找到失蹤的議員，並與他們保持理性的溝通。該州民主黨籍州長布朗（Kate Brown）則痛批，所有鬧失蹤的共和黨議員背棄了選民，「他們理應回到國會大廈，繼續代表選民給予他們的榮耀，這些議員必須回來完成工作。」

Oregon Senate Republicans are hurting Oregonians across the state -- including in their own districts -- by refusing to show up for a vote. It's time for them to come back to Salem and do their jobs. pic.twitter.com/frDJGnzx1E — Oregon Democrats (@ORDems) 2019年6月21日

共和黨議員貝爾席格（Herman Baertschiger Jr.）則在聲明中表示，「今天共和黨透過罷工表達抗議，這代表了我們的選民，也代表著對我們的工作負責。」他認為，共和黨承受著逮捕、罰款以及來自州長、參議院議長與多數黨領袖的威脅，因此決定不再袖手旁觀，再也不會被多數黨欺負。

Why won't Senate Democrats allow Oregon citizens to sit in the gallery? #orpol #orleg #capkillsjobs #hb2020 #Oregon11 pic.twitter.com/nhhj3AqHyd — Oregon GOP (@Oregon_GOP) 2019年6月23日

該州《HB 2020》法案意在讓奧勒岡州加入其他11個州，利用市場化方式，減少溫室氣體的排放量，該法案將設定溫室氣體的排放上限，然後提供一個市場機制，向燃料供應商出售溫室氣體配額。共和黨團認為，這項法案應交由全民投票，每個奧勒岡州的居民都該擁有發言權。