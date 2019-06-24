川普內心的痛！鏡頭前坦承「最大的錯誤」：拉拔塞申斯當司法部長

▲塞申斯被川普說是自己最後悔的決定。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普近日來開始大動作接受媒體專訪，除了親上火線解釋過去「通俄門」、「個人稅務」問題等，也為了自己的連任之路拉近與民眾的關係。日前在國家廣播公司「NBC」的專訪中提到，若在人事方面從頭來過，任命塞申斯（Jeff Sessions）這件事是絕對不會出現。

綜合外媒報導，川普在NBC的「會晤新聞界」（Meet the Press）中提到自己如果有重來一次機會，「我會說，我不會再任命塞申斯擔任司法部長，那是最大的錯誤」。因為塞申斯確實讓川普在通俄門事件讓吃足苦頭。

當年從川普宣布競選美國總統後，當時為阿拉巴馬州共和黨籍參議員的塞申斯就表態支持。但在競選期間，塞申斯卻和俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）見面，甚至連其他核心幹部也都有和俄羅斯人見面。根據美國情報單位調查，一個月後俄羅斯情報單位開始在網路上運作，就是為了要干涉美國大選。

2016年7月聯邦調查局開始針對「通俄門」事件展開調查，川普當選後因為塞申斯的忠心，所以被提名為司法部長，直到2017年塞申斯向參議院聽證會表示「自己並沒有在選舉期間跟俄國人接觸」最後順利當上司法部長。但短短兩個月後，季瑟雅克和塞申斯的關係就被爆出，民主黨人表示：「他這是一種欺騙！」2018年11月在川普的施壓下，塞申斯終於願意請辭司法部長。

因為塞申斯跟俄國人的交涉，導致川普一度在通俄門中無法辯駁，也難怪在專訪中特別提到，當初任命塞申斯為司法部長就是最大錯誤。