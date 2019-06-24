「習川會」破中美貿易僵局？　陸商務部：兩國團隊正討論下一步溝通問題

▲大陸外交部就習近平出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會24日舉行記者會。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

中美貿易僵局出現新轉機？中美兩國元首近日通電話，確認將在本週舉行的G20上碰面，並會派代表在會議前先展開貿易談判。大陸商務部副部長王受文表示，「現在兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。」

大陸外交部就習近平出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會24日舉行記者會。會上，有記者就中美元首在G20期間會晤相關問題進行提問。對此，商務部副部長王受文表示，習近平18日應約同川普進行通話。通話過程中，川普表示美方非常重視美中經貿合作，希望兩國工作團隊能夠就雙方存在的經貿分歧進行溝通。習近平也表示為了找到雙方經貿分歧的解決辦法，同意經貿團隊可以進行溝通，「現在，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。」

王受文表示，「至於中方對中美經貿磋商的立場原則，大家都清楚。我們多次講，中方對中美經貿磋商的原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合WTO的規則。相互尊重就是各自要尊重對方國家主權；平等互利就是大家的磋商要在平等的基礎上，達成的協議要對雙方都有利；相向而行就是雙方都要做出妥協和讓步，而不只是一方。中美都是WTO的重要成員，我們的協定也必須符合WTO規則，現在我們雙方繼續在為溝通進行討論。」

日本大阪二十國集團（G20）峰會將在本週28、29日登場，期間中國國家主席習近平將和美國總統川普展開會議，討論貿易相關議題。川普此前透露，雙方團隊將在會議前先展開貿易談判，屆時可能會有很大的進展。