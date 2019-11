瑞典環保少女盯著你看！　6層樓高壁畫像舊金山亮相

▲瑞典環保少女壁畫像。(圖/美聯社)

實習記者周依儒/綜合報導

阿根廷街頭藝術家艾德力斯(Andres Petreselli)創作的瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格(Greta Thunberg)的巨大壁畫像,於本月12日晚間在舊金山揭開。長達18公尺,寬9公尺的桑伯格畫像靜立在舊金山市內,彷彿默默在提醒人們警覺氣候變遷的重要性。

筆名為〝Cobre〞的艾德力斯表示,「這幅桑伯格畫像非常特別,因為我通常不會碰觸到政治、宗教的議題,但我認為這幅畫像背後和政治的連結非常濃厚、真實,如果和我的其他作品比較,這是政治意義最濃厚的作品。」

舊金山的非營利組織OneAtmosphere.org贊助了這幅壁畫的彩繪費用,執行董事保羅(Paul Scott)表示,桑伯格長期關注氣候變遷的議題,因此他們想幫忙散播她的信念,讓人們能夠理解,也希望經過這幅畫像的人都能被感動。

▲瑞典環保少女Greta Thunberg。(圖/路透)

艾德力斯曾經在舊金山市場街上畫下已逝的演員羅賓威廉斯(Robin Williams)畫像,現在則已拆除。而桑伯格今年8月乘船抵達紐約後,在9月舉行的聯合國氣候高峰會發表演講,並於周二(12日)在推特發文表示,她將在周三(13日)早上從維吉尼亞州(Virginia)搭乘帆船前往西班牙馬德里參加12月的聯合國氣候會議。

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332