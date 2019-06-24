輔大教授沈清楷「約會性侵」 校評會結果出爐！受害父：尊重但無法接受

▲輔大今日召開校教評會最後審議，將解聘沈清楷且4年不得擔任教職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

輔仁大學哲學系教授沈清楷日前遭女學生控訴「約會性侵」，隨後性平會進行調查，認定沈清楷違法教師倫理，建議教評會應做出「解聘」該師處分。但該案卻遭教評會及院評會做出「不解聘」及「停聘兩年」決議。法律系學生非常不滿意，更在校內發起連署抗議。今（24日）輔仁召開校教評會，決定依性平會建議之懲處，解聘沈清楷且四年不得擔任教職。

沈清楷性侵事件歷經2個月的性平調查，儘管性平會日前決議「建議本校教師評審委員會對該師依教師法予以解聘並4年不得聘任為教師」，但該校系評會及院教評會卻以「不解聘」及「停聘兩年」做為最後決議，引起輔大學生不滿，在校評會開會前在校內發起連署活動，獲得500多份連署書。

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▲輔仁大學哲學系教授沈清楷日前遭女學生控訴「約會性侵」。（示意圖／達志影像）

將此事曝光、受性侵的A女父親，今天下午全程在校評會外靜坐等待結果，終於在下午4點多結果出爐，決議解聘沈清楷且四年不得擔任教職。對於校評會的決議結果，A女父親表示，尊重這樣的結果，但是也無法接受，希望教育單位永不錄用沈清楷，「狗改不了吃屎」，他4年回來後還是會做一樣的事情，希望教育部能做出睿智的決定。

A女也向《ETtoday新聞雲》表示，校評會的結果算是公正，但是還是希望教育部能夠讓沈清楷永不擔任教職，因為他是慣犯。A女更嚴肅指出，他在短短2、3年內跟10幾個女學生發生關係，這不是例外，他真的不適合擔任教師。

該校哲學系教授潘小慧對此回應，校教評會今天的決議等於是推翻了系教評會跟院教評會，「原本的決議是不當的，校教評會才是對的、正確的」，同時也尊重性平會的決議，畢竟性平會也是有經過專業專家嚴謹討論的，身為系評會一員的她指出，看過性平會的報告，報告是相當公正、中立、客觀的，性平會的決定也是用「違反專業倫理，違反聘約」，今天這個消息「不能說是好消息，是剛好的消息、正常的消息」。

該校哲學系教授周明泉也說，「感謝上主！沒有讓天主教輔仁大學因為沈案而蒙羞！謝謝輔大！讓我對公平正義還有信心。」

