反制罷工出招　長榮航空總座：將招募新空服員「覺得不適合的就不應該來」

▲長榮航空股東會。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

長榮空服員持續罷工，今（24）日長榮航舉辦股東會，宣布將會招募新空服員，但對於是否是因為罷工造成人手不足才做出此決定，長榮航空總經理孫嘉明表示，今年原本就有招募空服員的計畫，「覺得不適合的就不應該來」。

長榮空服罷工進入第5天，勞資雙方持續僵持不下，今日長榮航空舉辦股東會，會中也拋出震撼彈，長榮航空總經理孫嘉明證實，今年本來就有招募新空服員的計畫，他表示，未來將會把空服員的空作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，他也強調，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。

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▲長榮空服員罷工進入第5日。（圖／記者林敬旻攝）

而受到空服員罷工影響，長榮24日共有90個航班從台北出發，因罷工取消52班，桃園機場出發取消46班，松山機場出發取消2班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班，影響約1.1萬名旅客。而原訂返回台灣的航班有91班，共計取消56班，返回桃園機場取消50班、松山機場2班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

而接下來航班異動分別是25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人；26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人；27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日止暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。