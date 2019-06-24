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罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「罷工授權期」

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▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空空服員持續在南崁總部罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／整理報導

桃園市空服員職業工會罷工將邁入第5天，勞資雙方仍持續僵局，初步統計20日至28日因罷工造成的航班異動，9天確定取消860航班，總計影響超過17萬人。長榮航空發言人陳耀銘在昨（23）日下午17時左右出示委託書到罷工現場要回三寶；旅行業者也預計25日上午到長榮南崁總部拉布條抗議。

在20日宣布下午4時開始罷工之後，至今已超過80小時，不少空服員都已到罷工現場繳交護照、台胞證和員工證三寶，長榮航空也發簡訊給組員表示「希望大家可以回去上班。」對此，工會23日上午回應「只有一個人拿回三寶。」但長榮航空再度說明，雖不便透露人數，但填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，且陸陸續續有人表達意願。

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▲▼長榮空服員罷工,長榮陳耀銘發言人取得取回三寶委託書前往工會欲取回三寶爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮航空發言人陳耀銘協同律師出示委託書要回三寶。（圖／記者季相儒攝）

發言人陳耀銘在23日下午5時左右，由律師陪同到罷工現場並出示「退出罷工取回三寶委託書」，要求工會歸還三寶，但工會以「無法確認是否為本人簽名」為由，拒絕返還，現場一度爆發激烈爭執。

長榮航空因罷工影響約6成運能，交通部在23日召開第5次應變會議後，次長王國材受訪時也直言，交通部支持要有「罷工預告期」，甚至「授權期」的想法，也將繼續跟勞動部溝通，找到合適方案。

另外，因罷工受害的台北市旅行商業同業公會也表示，突擊式罷工已造成旅行業及消費者權益，損失慘重，25日上午將到長榮航空總部拉布條抗議，並將要求政府趕快制訂15天以上的罷工預告期。

▲▼旅行同業公會記者會。（圖／張榮恩攝）

▲旅行同業公會25日將前往長榮航空南崁總部拉布條抗議。（圖／記者張榮恩攝）

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