罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「罷工授權期」

▲長榮航空空服員持續在南崁總部罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／整理報導

桃園市空服員職業工會罷工將邁入第5天，勞資雙方仍持續僵局，初步統計20日至28日因罷工造成的航班異動，9天確定取消860航班，總計影響超過17萬人。長榮航空發言人陳耀銘在昨（23）日下午17時左右出示委託書到罷工現場要回三寶；旅行業者也預計25日上午到長榮南崁總部拉布條抗議。

在20日宣布下午4時開始罷工之後，至今已超過80小時，不少空服員都已到罷工現場繳交護照、台胞證和員工證三寶，長榮航空也發簡訊給組員表示「希望大家可以回去上班。」對此，工會23日上午回應「只有一個人拿回三寶。」但長榮航空再度說明，雖不便透露人數，但填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，且陸陸續續有人表達意願。

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▲長榮航空發言人陳耀銘協同律師出示委託書要回三寶。（圖／記者季相儒攝）

發言人陳耀銘在23日下午5時左右，由律師陪同到罷工現場並出示「退出罷工取回三寶委託書」，要求工會歸還三寶，但工會以「無法確認是否為本人簽名」為由，拒絕返還，現場一度爆發激烈爭執。

長榮航空因罷工影響約6成運能，交通部在23日召開第5次應變會議後，次長王國材受訪時也直言，交通部支持要有「罷工預告期」，甚至「授權期」的想法，也將繼續跟勞動部溝通，找到合適方案。

另外，因罷工受害的台北市旅行商業同業公會也表示，突擊式罷工已造成旅行業及消費者權益，損失慘重，25日上午將到長榮航空總部拉布條抗議，並將要求政府趕快制訂15天以上的罷工預告期。

▲旅行同業公會25日將前往長榮航空南崁總部拉布條抗議。（圖／記者張榮恩攝）

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