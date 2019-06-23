反空服員粗暴式罷工　旅行業者宣布25日到南崁拉布條抗議

▲旅行同業公會宣布6月25日將舉行反罷工遊行。（圖／張榮恩攝）

記者許展溢／台北報導

長榮空服員罷工至今邁入第4天，台北市旅行商業同業公會今（23日）下午2點舉行記者會不滿指出，突擊式罷工已造成旅行業及消費者權益，損失慘重，宣布6月25日上午將到長榮航空總部（南崁）拉布條抗議，並將要求政府趕快制訂15天以上的罷工預告期。

台北旅行公會認為，罷工事件勞資雙方都有責任要負擔相關責任，並強調也很支持罷工行動，但反對使用突擊性、粗暴式的方式綁架了社會大眾權益，要求政府必須趕快立法，訂出15天以上的罷工預告期。

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台中市旅行公會理事長張進丁表示，6月25日上午10點後將到長榮航空總部舉行「反罷工」遊行，抗議空服員藐視消費者權益，無預警罷工 ，預計號召3至5輛遊覽車的旅遊業者，預計100多位到場拉布條要求正視旅行業及消費者的慘重損失。

▲罷工對旅行業有多少損失？吳志健表示，都還要再統計。（圖／記者許展溢攝）

高雄市旅行公會理事長吳盈良指出，突擊式罷工對中、南部消費者造成很大損失，以南部消費者來看，若要搭4點飛機，就要提早7小時，且還要做轉車等動作，這樣的罷工行為不顧消費者，必須譴責，要求勞資雙方必須負擔消費者損失。

至於旅行業有多少損失？台北旅行公會理事長吳志健強調，罷工都是突擊式，社會成本浪費太大，目前都還需要統計，至於前2次的航空運輸業罷工事件損失資料，也都還要再整理。但目前只希望政府要趕快訂出罷工預告期，和提出解決方案，讓損失降低到最少。

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