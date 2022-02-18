長榮航空奪航空業銀獎！首度參與「標普全球」就入選年鑑

▲長榮航空入選國際評比機構標普全球(S&P Global)2022年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2022)，並榮獲全球航空業銀獎。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

國際評比機構「標普全球(S&P Global)」於日前公布2022年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2022)結果，長榮航空為首次參與即入選年鑑，榮獲全球航空業「銀獎(Silver Class)」殊榮。

標普全球提供全球資本市場信用評比、風險評估等服務，為全球領導地位的評比公司。每年初依照前年度企業永續評鑑(Corporate Sustainability Assessment, CSA)結果發布永續年鑑，而評鑑三大面向環境、社會、公司治理(ESG)得分須排名所屬產業別前15%，且與其產業別中得分最高之企業差距30%內，方能入選永續年鑑。

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2021年全球共有超過7,500家企業參與企業永續評鑑，橫跨61個產業別，長榮航空在全球51家參選的航空公司中表現亮眼，不但入選年鑑更榮獲全球航空業銀獎的佳績。

長榮航空表示，長榮航空2021年首次參與企業永續評鑑即獲此榮耀，是對於長榮航空ESG指標績效的肯定，而長榮航空也於評鑑題組中的「風險管理、供應鏈管理、隱私保護、環境報告、環境政策與管理系统、餐損管理、產品包裝材、社會報告、勞工實踐指標、人權、企業公民與慈善」共11個項目取得航空產業最高分。

長榮航空秉持以「安全、服務、永續」為企業永續發展的核心價值，在疫情衝擊及環境永續意識抬頭的情況下擬定靈活策略，包括優化貨機航線，投入客機載貨提升運能；加速數位轉型，如引進EVA e-Library數位書刊，優化自助報到功能及推廣生物辨識登機，提供安全便捷的無接觸服務，並為達到2050年淨零碳排放的承諾而努力。

長榮航空將持續推廣ESG各面向的永續作為，以達成聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，實踐永續飛航的企業社會責任，相關的資訊也公布於長榮航空企業社會責任網提供民眾參考。