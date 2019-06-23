2019年台灣新聞攝影大賽得獎作品　7月2日花蓮展出

▲年度最佳新聞照片-楊子磊-鏡傳媒。（圖／台灣新聞攝影協會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台唯一經由現場及網路直播進行公開評審的新聞攝影比賽，全部得獎作品將於7月2日-7月31日在花蓮縣文化局美術館公開展覽，2018年發生了許多重大新聞事件包括：同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致的過勞、桃園蘆竹的移工宿舍大火後屍骨還鄉路的系列追蹤、823砲戰60年後的金門系列報導、雲林六輕營運二十年後對環境的衝擊，這些對台灣社會影響重大的新聞事件，都在本次展覽中一覽無遺。



2019年台灣新聞攝影大賽是由台灣新聞攝影協會（前身為台灣新聞攝影研究會）舉辦的第12屆比賽，本次比賽有共有109位參賽者投件，新聞攝影大賽的獎項參考歐洲的荷蘭世界新聞攝影大賽（World Press Photo）與美國全國攝影記者協會（NPPA）主辦最佳新聞攝影比賽（Best of Photojournalism），包含：突發新聞 (Spot mews)、 一般新聞（General news）、體育新聞（Sport News）、新聞人物 （People in the news）、肖像類（Portrait）、自然環境與科技（Nature and Technology）、圖文特寫（Feature）、藝術與娛樂新聞（Art and Entertainment）等單張照片類以及系列照片、年度最佳新聞攝影作品集（BOP）兩項多張照片類，最後更由獲獎照片中選出年度最佳新聞照片（POY）。

▲年度最佳新聞攝影作品集-張良一-自由攝影工作者



鏡傳媒的楊子磊以肖像照片贏得年度最佳新聞照片，這照片呈現了「積勞成疾的呂智偉在貨車駕駛座上腦幹出血死亡，太太鄭淨蓮除了面對喪事，還要挺身爭取職災認定的無奈」，長期關心農業、環保的農村子弟，同時也是自由攝影工作者的張良一則以30張精彩的作品贏得最佳新聞攝影作品集獎項。

▲年度最佳新聞攝影作品集-張良一-自由攝影工作者。



今年的評審有區國強（電視媒體工作者）、鄭怡雯（台北科技大學通識教育中心專任助理教授）、劉子正（經典雜誌資深攝影記者）、何叔娟（世新大學傳播學院講師）及劉振祥（資深影像工作者）五位，歷經長達9個小時的公開評審，才選出得獎作品。

台灣新聞攝影大賽從第一屆迄今，是全台唯一採取公開評審的攝影比賽，評審當天直播的影片目前可上網瀏覽https://www.youtube.com/watch?v=vKUp8rZSPls。

▲突發新聞第一名╴陳品佑風傳媒特約。

此外，今年也首度舉辦「網路影音新聞專題類」的比賽項目，雖然屬於觀摩獎項，但是得獎作品本次也將在會場展出。



開幕典禮暨座談將於7月2日早上10:00舉行。並邀請資深攝影師蔡明德、經典雜誌資深攝影劉子正、東華大學田名璋老師、台北科技大學專任助理教授鄭怡雯、報導者特約攝影黃東榕進行深度座談。



本次展覽將於7月2日—7月31日在花蓮縣文化局美術（花蓮縣花蓮市文復路4號），每天的09:00-17:00（周一休館）。