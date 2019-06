2019年台灣新聞攝影大賽得獎作品　7月2日花蓮展出

▲年度最佳新聞照片-楊子磊-鏡傳媒。(圖/台灣新聞攝影協會提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

全台唯一經由現場及網路直播進行公開評審的新聞攝影比賽,全部得獎作品將於7月2日-7月31日在花蓮縣文化局美術館公開展覽,2018年發生了許多重大新聞事件包括:同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致的過勞、桃園蘆竹的移工宿舍大火後屍骨還鄉路的系列追蹤、823砲戰60年後的金門系列報導、雲林六輕營運二十年後對環境的衝擊,這些對台灣社會影響重大的新聞事件,都在本次展覽中一覽無遺。



2019年台灣新聞攝影大賽是由台灣新聞攝影協會(前身為台灣新聞攝影研究會)舉辦的第12屆比賽,本次比賽有共有109位參賽者投件,新聞攝影大賽的獎項參考歐洲的荷蘭世界新聞攝影大賽(World Press Photo)與美國全國攝影記者協會(NPPA)主辦最佳新聞攝影比賽(Best of Photojournalism),包含:突發新聞 (Spot mews)、 一般新聞(General news)、體育新聞(Sport News)、新聞人物 (People in the news)、肖像類(Portrait)、自然環境與科技(Nature and Technology)、圖文特寫(Feature)、藝術與娛樂新聞(Art and Entertainment)等單張照片類以及系列照片、年度最佳新聞攝影作品集(BOP)兩項多張照片類,最後更由獲獎照片中選出年度最佳新聞照片(POY)。

▲年度最佳新聞攝影作品集-張良一-自由攝影工作者



鏡傳媒的楊子磊以肖像照片贏得年度最佳新聞照片,這照片呈現了「積勞成疾的呂智偉在貨車駕駛座上腦幹出血死亡,太太鄭淨蓮除了面對喪事,還要挺身爭取職災認定的無奈」,長期關心農業、環保的農村子弟,同時也是自由攝影工作者的張良一則以30張精彩的作品贏得最佳新聞攝影作品集獎項。

▲年度最佳新聞攝影作品集-張良一-自由攝影工作者。



今年的評審有區國強(電視媒體工作者)、鄭怡雯(台北科技大學通識教育中心專任助理教授)、劉子正(經典雜誌資深攝影記者)、何叔娟(世新大學傳播學院講師)及劉振祥(資深影像工作者)五位,歷經長達9個小時的公開評審,才選出得獎作品。

台灣新聞攝影大賽從第一屆迄今,是全台唯一採取公開評審的攝影比賽,評審當天直播的影片目前可上網瀏覽https://www.youtube.com/watch?v=vKUp8rZSPls。

▲突發新聞第一名╴陳品佑風傳媒特約。

此外,今年也首度舉辦「網路影音新聞專題類」的比賽項目,雖然屬於觀摩獎項,但是得獎作品本次也將在會場展出。



開幕典禮暨座談將於7月2日早上10:00舉行。並邀請資深攝影師蔡明德、經典雜誌資深攝影劉子正、東華大學田名璋老師、台北科技大學專任助理教授鄭怡雯、報導者特約攝影黃東榕進行深度座談。



本次展覽將於7月2日—7月31日在花蓮縣文化局美術(花蓮縣花蓮市文復路4號),每天的09:00-17:00(周一休館)。