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到了台東火車站請駐足！　地下廊道攝影文字創作正展出

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▲▼台東站地下行廊，展出台東大學「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台東站地下行廊，展出台東大學「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台東站地下行廊，展出台東大學「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

國立台東大學通識教育中心在台鐵台東站地下行廊，展出這兩年「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的學生得獎作品，共有二十幅攝影文字作品，展期從6月21日起至9月6日止，要讓台東火車站地下廊道溢滿詩香與攝像之美！

文創攝影文字創作展的布置台東站楊舜安站長及同仁的支持與協助下，在地下行廊兩側掛上學生作品，長長的通行走道掛上一幅幅美麗的攝影圖像，空間頓時暖意滿滿，台東火車站地下道搖身一變，成為台東火車站藝文長廊！

▲▼台東站地下行廊，展出台東大學「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

旅客經過台東站，不要忘了停下腳步，欣賞台東大學學子的藝文創作。

「東大空間文創攝影文字創作比賽」在台東大學已舉行數年，目的在讓學生感受東大這個天寬地闊的獨特空間，所有感官、情意與思維的觸發與沉澱；透過結合影像與文字的創作，紀錄專屬於東大校園的生命歷史與生活美學。

展出的作品中有的以「鏡心湖」為境，訴說情意的綿長；有的以「校園建築物屋頂」為特殊視角，展現人生追求的志趣；有的以「一顆石頭」為觸角，連結自身的人生觀照；有的以「藍天綠地」的美景為憑，讚嘆無價的自然資產；亦有以「圖書資訊館」的一隅為據，抒說書中天地的寬廣與深沉。校園空間的「外境」與作者心中的「內境」，產生深密的連結與對話，創作出一幅幅獨一無二的文創作品，而每一幅作品的美術版面呈現，亦皆由學生們主導設計。

▲▼台東站地下行廊，展出台東大學「東大空間-文創攝影文字創作比賽」的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

二十幅攝影文字作品展期自6月21日起至9月6日止。

車站地下道，是所有旅人們、歸人們的必經之處，透過這二十幅作品的展出，開啟台東火車站藝文長廊令人駐足的視窗；同時也用台東大學學生在校園裡孕育的人生感悟，與來到台東的旅人們對話，更讓根植於這塊土地的生命哲思與美學氣息，能與大眾們分享與共賞。

楊舜安站長對於學生創作展給了極大的鼓勵與支持，也歡迎所有鄉親旅客經過台東站，不要忘了停下腳步，欣賞台東大學學子的藝文創作，每一個欣賞的目光，就是對同學們鼓勵，也希望大家在觀賞之餘能愛護作品勿用手去觸碰，讓作品完整永續，讓更多喜愛台東熱愛藝文的旅客皆能欣賞到台東大學學生的心血創作。

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關鍵字：台東火車站,駐足,地下廊道,攝影,文字,創作,展出,旅人,台東大學

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