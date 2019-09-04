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6個月男嬰「冰毒過量暴斃」…屍體塞冰箱　毒蟲狠媽判99年

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲美國6個月大男嬰「冰毒過量」暴斃，狠母判刑99年。（圖／達志／示意圖）

記者王致凱／綜合報導

美國阿拉巴馬州一對育有2名孩子的毒蟲夫妻，6個月大的兒子今年5月因體內冰毒過量而暴斃，沒想到他們竟當著孩子的面將屍體塞入冷凍庫中。事件曝光後，特警部隊攻堅逮捕夫婦2人，其中丈夫因拒捕遭擊傷後不治，女子則被判處99年徒刑，下半輩子都將在牢房中度過。

綜合外媒報導，案發當天，來自阿拉巴馬州多森（Dothan）的36歲女子亞曼達（Amanda Oakes）帶著10多歲女兒外出毒品交易，此時接到藏身旅館的28歲丈夫詹姆斯（James Mathis）電話，稱6個月大兒子突然死亡。

人在喬治亞州的亞曼達並未立刻趕回多森市的旅館，而是先將手中毒品轉賣給下線後才返回，此時男童遺體已經發出惡臭。亞曼達當著女兒的面，將兒子遺體塞入冷凍庫中。全案是因為少女將情況告訴其好友才曝光。

警方介入調查後，直到今年6月4日，發現她們躲藏在佛羅里達州布朗森（Bronson）一處公寓中。特警隊（SWAT）確認位置後展開攻堅，詹姆斯因持槍拒捕而遭擊傷，與妻子一同遭逮捕。

亞曼達和詹姆斯被控過失殺人、虐待兒童等相似罪名，亞曼達因認罪並指認丈夫而獲得減刑，被判處99年有期徒刑。而就亞曼達在認罪後2天，詹姆斯在審判前突然於看守所內死亡，死因待查。另外，根據法醫解剖確認，男童死因為冰毒攝入過量。

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