影／2歲姐討抱抱遭拒...「溫馨畫面突變」狠甩妹一巴掌　媽錄到愣住

記者張嘉晏／綜合報導

妹妹沒有照劇本走，結果下場超慘！一名媽媽貼出兩位女兒的影片，只見大女兒要向妹妹討抱抱，沒想到當面被拒絕後，竟突然甩對方一大巴掌，讓原本要錄溫馨小短片的媽媽也嚇傻。網友們看了都笑說「妹妹好淡定」、「好狠」，媽媽也表示大女兒事後已經吃了她的拳頭。

一名媽媽在臉書「爆廢公社二館」中貼出一支女兒們的互動影片，她表示原本想要錄下姐姐抱妹妹的溫馨畫面，沒想到大女兒遭拒後，竟然畫面突變，出手狠甩妹妹一巴掌後轉身離開，讓一旁的媽媽愣住好幾秒。

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▲ 2歲小姐姐討抱抱被拒絕，突然狠甩妹妹巴掌 。（圖／網友Wu A-Pin授權提供）

不過勇敢的妹妹被打後沒有大哭，還一臉呆萌彷彿不知道發生了什麼事，媽媽也說，事後姐姐已被她教育過了，有告訴她不能這樣打別人的臉。

媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，大女兒目前2歲3個月，脾氣比較硬，愛欺負1歲4個月的妹妹，不過還是有疼愛妹妹的時候，例如出門不忘提醒大人要帶上妹妹，睡覺時也會幫忙拿兩人的安撫巾以及水杯進房間，其實姐妹倆還是有相親相愛的時候。

▲▼ 平常還是很愛妹妹的。（圖／網友Wu A-Pin授權提供）

原po也表示，小朋友會有這樣的動作她也很意外，家中並沒有同樣的事發生讓她模仿，不過家中有小朋友的家長都知道，孩子互相玩耍都是正常的，事後也有教育姐姐不可以隨便動手，希望大家看完笑笑就好。

網友們看了影片後也笑說「不小心看了10次」、「妹妹OS：我很快就會長大了，你等著」、「媽媽也嚇一跳吧」、「妹妹也太淡定了吧」、「我們家也有一樣畫面出現過！結論是爸爸媽媽在看八點檔小孩學來的，從此我們只敢看yoyo 台」、「哈哈哈小孩都這樣啊，事後有教不可以這樣就好」。

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