快訊／鋒面強對流壓境！北北基16縣市大雨特報　鄭明典：類似颮線系統接近

▲鄭明典說，現在看到的雷達回波有「颮線」的特徵，最強的對流偏在南側。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市「大雨特報」！中央氣象局預報員張承傳表示，鋒面目前在台灣北部近海，今天（23日）白天慢慢移到北台灣，中部以北雨勢比較明顯且持續，容易有短時間強降雨、雷擊和強陣風，雨勢將持續到晚上。氣象局副局長鄭明典提醒，有類似「颮線」系統接近，再加上中南部沿海有對流胞發展，今天的雨會比較持續。天氣風險公司也說，鋒面強對流壓境，北部、中部清晨注意雷雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

請繼續往下閱讀...

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今彰化以北地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率；南部有短暫陣雨或雷雨，至於花東雨勢比較局部。

▼今天凌晨0時至清晨6時，降雨集中在北部和台南。（圖／氣象局）

▲▼根據定量降水預報，今全台有雨，且中部以北要注意短時強降雨。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書發文說，梅雨鋒面上強對流往往組織成線狀，22日晚間的線狀對流屬於「煙囪雲」的一類，現在看到的回波有「颮線」的特徵，最強的對流偏在南側；有類似颮線系統接近，再加上中南部沿海有對流胞發展，今天的雨會比較持續。

天氣風險公司在臉書提到，隨著鋒面正在緩慢南壓，對流目前已經開始向北部陸地接近，清晨至上午桃園至台中一帶都要注意大雷雨，伴隨雷擊、強陣風，外出活動請特別留意，聽到雷聲請入室內。

張承傳表示，鋒面影響到周一（24日），雖鋒面屆時還在台灣上空，但結構變比較差且沒那麼完整，各地降雨機率仍高，但降雨強度比較趨緩。

至於目前菲律賓東方海面有個低氣壓，張承傳指出，發展條件不是那麼好，只是個普通低壓，要變成熱帶性低氣壓或颱風的機率降低。

▼菲律賓方海面有個低氣壓。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二（25日）鋒面逐漸北抬遠離，但還有些殘餘水氣，各地仍有間歇性的局部陣雨，隨著南風再起，天氣再度轉趨悶熱。

氣象局說，周三（26日）至周六（29日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生；下周日（30日）至下周二（7月2日）西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

▼北部今和周一因降雨降溫。（圖／氣象局）